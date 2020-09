Ann Busch: - Ejer tager ikke lovgivning særlig tungt

Det er hende, som har bedt forvaltningen om at skaffe en liste med Lynggård Biogas' overtrædelser. På den optræder 49 forhold, hvor Lynggård Svineproduktion og Lynggård Biogas tilsammen har fået 49 indskærpelser, henstillinger og påbud for ikke at overholde lovgivningen.

- Jeg synes ikke, at ejeren tager lovgivningen særlig tungt. Han bryder gerne loven, hvis der er penge i det. Derfor er jeg dybt bekymret over, at vi har givet tilladelsen. Jeg håber, at den bliver omstødt, når den bliver anket, siger Ann Busch med henvisning til, at Jungshoved Miljøgruppe vil klage.