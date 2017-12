Send til din ven. X Artiklen: Anklager vil have varetægt forlænget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anklager vil have varetægt forlænget

Vordingborg - 16. december 2017 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Lene C. Egeberg

På tirsdag - den 19. december - udløber de fire ugers varetægtsfængsling for den 27-årige mand, der er sigtet for drab i sagen om Bettina Olsen.

Den sigtede skal dog ikke umiddelbart regne med at blive sat på fri fod af den grund. Anklager Susanne Bluhm oplyser nemlig, at hun vil bede om at få varetægtsfængslingen forlænget i yderligere fire uger.

Der er sat tid at til et retsmøde i sagen tirsdag klokken 13 ved retten i Nykøbing Falster, men om det bliver til noget, afhænger af, om den 27-årige inden da vælger frivilligt at acceptere den forlængede varetægtsfængsling, hvilket han i princippet kan gøre indtil kort tid, før retsmødet begynder.

Under alle omstændigheder vil hverken han selv eller anklageren være til stede i retten, da retsmødet foregår via videolink mellem retten i Nykøbing Falster, politigården og arresten, hvor den 27-årige befinder sig.

Videolinks har været den normale fremgangsmåde ved fristforlængelser i et par år, da man på den måde sparer politiet den tid, der ellers skal bruges på at køre de sigtede frem og tilbage til retten.

Bettina Olsen, der boede på Østmøn, blev meldt savnet af sin familie den 16. november, og den 27-årige blev anholdt og varetægtsfængslet tre dage siden. Den 24. november blev der så fundet et kvindelig i en ejendom i Keldby, som siden blev identificeret som den savnede 34-årige kvinde.

Dødsårsagen er imidlertid endnu ikke fastslået, og vicepolitikommisær Søren Ravn-Nielsen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, kunne fredag fortsat ikke anslå, hvornår denne del af sagen falder på plads.