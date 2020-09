Se billedserie Specialanklager Skipper Pelle Falsled tegnede torsdag et billede af en velorganiseret narkoring med den 25-årige som hovedmanden og den 31-årige som ham, der uddelte øretæver og afpressede sælgere, der ikke betalte. Foto: Claus Vilhelmsen

Anklager: Narko-, våben- og voldssag skal give 10-12 år

Vordingborg - 03. september 2020

Da Lasse Højbjerg Johnsen 4. juni modtog sin dom på ni års fængsel for at være en af hovedmændene i en stor sag om salg af narko, om vold og våbenbesiddelse, var det en fjer i hatten for anklagemyndigheden.

Men sagen var kun en af mange i optrævlingen af den narkoring, der har plaget Vordingborg, og hvor en række små fisk åbenlyst har solgt narkotika bl.a. til skoleelever på TVØsts p-plads og på Kuskevej.

Torsdag procederede Skipper Pelle Falsled, specialanklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sagen, hvor to af de større fisk var for Retten i Nykøbing Falster i det syvende og næstsidste retsmøde. Sidste møde mod de to anklagede bliver holdt fredag, hvor der falder dom.

Arbejdsfordeling

Den ene, som Falsled betegner som hovedmanden, er en 25-årig mand fra Vordingborg. Han er tiltalt for at have videreoverdraget i alt 71 kilo hash, 1,1 kilo kokain og 900 gram amfetamin fra april til november sidste år. Han erkender 30 kilo hash, 200 gram kokain og 100 gram amfetamin, men nægter at være organisator for det hele. Det var i stedet hans barndomsven, Lasse Højbjerg Johnsen, skulle det forstås.

Falsled lod sig ikke imponere af den forklaring, og i sin procedure torsdag redegjorde han for, at Lasse Johnsen har taget skraldet, men alle andre på nær en enkelt ikke har turdet pege på den 25-årige. Heller ikke den anden anklagede, en 31-årig Bandidos-rocker, har de andre turdet pege på. Falsled mener, at han stod for trusler, afpresning og ekstrem voldsudøvelse mod sælgere, der ikke betalte pengene for narko til tiden.

- Aflytninger viser, hvordan organisationen hænger sammen. Lasse Johnsen og (den 25-årige) handler med narkotika, mens (den 31-årige) sørger for trusler og afstraffelse. (Den 25-årige) er chefen. Han bestemmer, hvem der skal afstraffes, og han siger til kunderne, at han kan skaffe narko, og det er hans drenge, der ordner det, sagde Skipper Pelle Falsled i retten torsdag.

Ingen indtægt

Som i sagen, der fældede Al Capone, havde politiets efterforskere fulgt pengestrømmen. Og Falsled konstaterede, at den 25-årige ikke har nogen indtægt.

- Alligevel køber han biler, ejendomme, smykker og dyrt tøj, sagde anklageren.

Pengene stod dog ikke på den 25-åriges egen konto, men på to andre kumpaners konti. Det var bla. 22-årige Kenney Nielsen fra Nykøbing F. som blev anholdt 27. nov. 2019, og som 27. april i år fik en dom på to et halvt års fængsel.

- Beløbene står i tusinder, der i regnskabet er opført som »lapper«, så det drejer sig om handel med millioner, mente Skipper Pelle Falsled.

Pral

Den 25-åriges forsvarer Kim Bagge benægtede, at hans klient skulle være hovedmanden, og al snak om biler og ejendomme var praleri.

- (Han) har en helt absurd trang til at prale, især når han er på stoffer. I en samtale er han først millionær i et tocifret tal, men inden samtalen er slut, er det blevet trecifret, sagde Kim Bagge.

Han påpegede, at de to, som skulle have holdt narkopengene på deres konti, begge har benægtet det under et af de sidste seks retsmøder.

- Der er heller ingen referencer til (den 25-årige) i regnskaberne, som også er meget uklare. Vi kan ikke se, hvad der er penge for hash, for kokain og for amfetamin, fortsatte forsvareren.

Endelig manglede han bevis for, at der var solgt så meget narkotika, som anklageren påstår.

- Meget af det, måske 80-90 procent - af det, der er bestilt, er ikke leveret. Der er folk, som har ringet til min klient for at bestille noget, men ingen samtale, hvor det bliver bekræftet, sagde Kim Bagge.

Strafudmåling

Når dommen falder fredag kl. 13, er det sikkert, at den 25-årige får en dom. Da den store razzia fandt sted ved Jungshoved IF's gamle klubhus fandt politiet blandt andet 15 kilo hash og 300 gram kokain, og ved den lejlighed blev den 25-årige anholdt sammen med fem andre. Den mængde narko kan han ikke komme uden om.

Men hvor anklageren vil have den 25-årige ind bag tremmer i 10-12 år for narkosalg, vold og besiddelse af våben, mener forsvareren, at han ikke skal have mere end seks år. Han mener nemlig ikke, at hans klient har noget med volden at gøre.

Slået til plukfisk

Står det til specialanklager Skipper Pelle Falsled, skal den 31-årige med tilknytning til Bandidos også ind at sidde.

Efter anklagerens opfattelse var de øvrige i narkoringen voldsomt bange for ham, og hvis den 25-årige mente, at nogen skulle straffes, var det den 31-årige, der udførte straffen.

Det skete f.eks. - efter Falsleds opfattelse - da en sælger gik sine egne veje og solgte hash uden om narkoringen. Den 25-årige udlovede en dusør på 2.000 kr. til dem, som kunne hente sælgeren, der gik under navnet »negeren«.

Forsvarer Martin Cumberland mener, at sagen

mod hans klient er blæst op. Foto: Claus Vilhelmsen



Det blev eksekveret af to håndlangere, og den arme mand blev fragtet til en adresse på Københavnsvej. Her blev han slået og sparket, banket med en totemschläger, fik strøm med en strømpistol og slået med en boltsaks. Endelig blev han truet med at få klippet flere lemmer af med boltsaksen, hvis hen ikke afleverede 40.000 kr. i dummebøde.

Mere pral

Efterfølgende blev han fragtet til en anden adresse og frihedsberøvet hele natten. Næste morgen blev han fragtet rundt forskellige steder for at finde penge, der kunne betale bøden.

Efter anklagerens opfattelse var det den 31-årige Bandidos-rocker, der stod for volden, som var så grov, at Falsled betegnede det som mishandling og tortur.

En uge efter talte den 25-årige i telefon med en af de andre i narkoringen, og her pralede han med ugerningen.

- Negerens hoved er dobbelt så stort. Han har også fået brækket et par ribben. Men det skal ikke forstås som en trussel. Bare en henvisning til, hvad der kan ske, sagde den 25-årige.

Frifindelse

På baggrund af den grove vold mener Skipper Pelle Falsled, at den 31-årige skal have mindst tre år i spjældet.

Det mener den 31-åriges forsvarer er skudt helt ved siden af.

Martin Cumberland sagde torsdag, at sagen er pustet op, og hans klient kun er anklgaet, fordi han er med i Bandidos, og fordi han har siddet varetægtsfængslet i ti måneder.

- Samtlige vidner siger, at (den 31-årige) intet har med hverken volden eller inddrivelsen af pengene bagefter. (Negeren) sagde endda, at (den 31-årige) har reddet hans liv, da han kom ind og stoppede Lasse Johnsen i at banke ham. Han var i huset, men det er ikke ulovligt, sagde Martin Cumberland og henviste til et par domme, hvor en tiltalt var blevet frikendt for noget lignende.

Cumberland foreslog herefter, at hans klient skulle have 10 dage for en færdselsforseelse, der også var med i anklageskriftet og måske op til halvandet år, hvis han blev dømt skyldig i at smugle stoffer ind i Storstrøms Fængsel i en anden sag.