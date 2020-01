Foto: Per Johansen / domstol.dk

Ankesag: Forsvarer påpeger fejl i den store sag om hjemmerøverier

Vordingborg - 15. januar 2020 kl. 08:46 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsvarer Martin Andersen mener, at efterforskerne fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har begået en række fejl i den store sag, hvor to sønner, en far og en mor samt en ven af familien sidste år i januar blev kendt skyldige i 24 voldsomme hjemmerøverier begået på Sjælland, Falster og i Jylland.

Det skriver TV Øst fra ankesagen i Østre Landsret.

- Der er blevet begået en række fejl i denne her sag. Det er, som om politiet har låst sig inde i et rum med deres eget puslespil. Ikke for at lægge et puslespil, som man normalt gør. De har allerede besluttet sig for det billede, de vil have, og hvis de ikke har den brik, der passer, så laver de den selv. Sådan lød det i følge Tv Øst fra forsvarer Martin Andersen under ankesagens procedure.

Historisk hårde straffe Dommen i byretten blev på 15 års fængsel til de to brødre, 12 års fængsel til forældrene og otte års fængsel til den ven, der også blev dømt i sagen. De dømte stammer fra Kroatien og de blev alle dømt til udvisning for bestandig. En tredje bror var også tiltalt i sagen, men han blev frikendt. Alle de dømte ankede dommen til frikendelse eller nedsættelse af straffen, og det er den ankesag, der nu kører ved Østre Landsret.

Anklageren afviser Sagens anklager Charlotte Skovmand mener dog, at der er masser af beviser i sagen: - Der er vidneforklaringer, der peger på de tiltalte. Der er DNA. Der er fotokonfrontationer. Der er nummerpladegenkendelse, der viser at den 24-åriges bil har kørt på tidspunkter, der stemmer overens med gerningstidspunkterne. Der er teledata, der viser, at de tiltaltes telefoner var i de områder, hvor hjemmerøverierne blev begået. Og ikke mindst så er der fremgangsmåden, der er stort set den samme hver gang, sagde anklageren under sin procedure i dag, fremlagde hun i sin procedure i følge TV Øst. Et bevis mere er de mange tyvekoster, der blev fundet i familiens hjem. Tyvekosterne tilhørte i følge de dømtes forklaring en mand ved navn Adrian. Anklager Charlotte Skovmand mener ikke, at personen Adrian eksisterer, mens forsvarer Martin Andersen påpeger, at politiet ikke har gjort nok for at finde Adrian. Dommen i ankesagen ventes den 21. januar.

