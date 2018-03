Anders Toft i svingom med Kitt Østergaard Stilling. De vil også være at finde på dansegulvet 24. marts i Mern. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Anderumper inviterer til bal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anderumper inviterer til bal

Vordingborg - 22. marts 2018 kl. 14:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er dømt strutskørt og anderumpe, når South Island Cruisers inviterer til »Spring Dance« i Mern Forsamlingshus. Det sker lørdag 24. marts, hvor Jess Holtsø & Morten Wittrock, jazzsangerinden Sahra da Silva og Wild Wax Combo leverer musikken.

- Både Jess Holtsøe og Sahra da Silva har sammensat et særligt 50'er-sæt til lejligheden, og Wild Wax Combo er bare Danmarks bedste rockabilly-orkester. Vi har haft besøg af dem fem-seks gange. Når de går på scenen, er der fest, fortæller Anders Toft fra South Island Cruisers til Sjællandske.

Klubben har cirka 30 medlemmer primært fra Sydsjælland. Formålet er ifølge vedtægterne at fremme interessen for biler og musik fra 1950'erne. Forårsfesten og en tilsvarende efterårsfest er et af midlerne. Et andet er det store South Island Rumble, der indtil 2017 hvert år blev holdt sidste weekend i juni.

- I 2016 kom der 200 gæster for få. Og året forinden var det gået så godt, at jeg havde hyret de bedste bands. Det resulterede i et underskud på 60-70.000 kroner, fortæller Anders Toft om årsagen til, at South Island Rumble i 2017 holdt pause.

- Det har været godt med et break, men vi har også savnet det. Så går det godt i år, er det ikke utænkeligt, at vi igen begynder at holde et årligt rumble.

For at komme til fest i Mern skal man ikke været inkarneret rockabilly men blot være glad for musikken. Aftenen indledes med en danselektion i Stroll - en langsom rock'n'roll-dans, der var populær i 50'erne. Med grundtrinnene og et par variationer på plads er man klar til dansegulvet.

- Mændene kan godt være lidt sløve, men kvinderne lærer det som regel hurtigt. Det en god måde icebreaker, siger Anders Toft og understreger, at man ikke behøver at være klædt på til rockabilly. Selv er han det, fordi han ikke har andet i klædeskabet.

- Man kommer i sit pæne tøj, men det er set før, at folk bliver så inspirerede, at de køber lidt tøj i den bod, der er. Man kan sagtens gå ud og skifte på toilettet.

Dørene åbner klokken 17, der er spisning fra klokken 17.30, og klokken 20.30 går musikken på. Vil man deltage uden spisning, skal man komme klokken 20.

Billetter, som koster 270 kroner med mad og 220 kroner uden, købes på www.s-i-c.dk. Går man bare efter dansen, er det også muligt at få sig en billet i døren i Mern Forsamlingshus inden arrangementets begyndelse.

nili