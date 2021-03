Der er to ambulancestationer i Vordingborg Kommune. Den ene ligger i Vordingborg, den anden i Stege. Foto: Allan Nørregaard

Ambulancen kommer hurtigt i Vordingborg - knap så tjept i Lundby

Vordingborg - 19. marts 2021 kl. 14:01 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Hvis man kommer til skade eller endnu værre - får hjertestop - skal det helst ske i Vordingborg. For her kommer ambulancen hurtigst inden for kommunegrænsen.

Det fremgår i den nye årsrapport fra Præhospitalt Center i Region Sjælland. Når der bliver ringet 112, går der i gennemsnit 6 minutter og 55 sekunder, før ambulancen er fremme ved den skadeslidte person i Vordingborg. Det er den tredje hurtigste responstid i hele Region Sjælland, hvor det i snit tager 8. minutter og 15 sekunder at nå frem. Babu-babu lyder kun hurtigere i Nykøbing Falster og Slagelse.

Det er Falck, der kører alle ambulancer i Region Sjælland. Ud over Stege er Vordingborg den eneste by i kommunen, der er har et akutberedskab.

- Det er flot, at personalet i Vordingborg rykker så hurtigt ud og når frem. Tiden er en vigtig faktor ved udrykningerne og kan være forskellen mellem liv og død, lyder det fra Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed (S)

Efterlyser koordinering Region Sjælland har målt responstiderne ud fra postnumre, og de viser større forskelle.

I Lundby går der eksempelvis 12 minutter, før ambulancen er fremme. Det ryster Steen Nielsen, der er formand for Lundby Lokalforum.

Responstider Vordingborg: 6.55 min.

Stensved: 8.15

Præstø. 8.31

Mern: 10.10

Langebæk: 10.12

Kalvehave 11.58

Lundby: 12.01

Kilde: Region Sjælland - Uha, det er lang tid at vente, hvis uheldet er ude, siger han, da Sjællandske oplyser ham om responstiden for Lundby.

Steen Nielsen undrer sig over, at der går så lang tid.

- Lundby ligger centralt i forhold til akutberedskaberne i Vordingborg og Næstved. Der burde være en mere effektiv koordinering af ambulance-udrykningerne, siger Steen Nielsen.

Kommer "på hjul" I Region Sjælland henviser præhospital-direktør Benny Jørgensen til køreafstanden.

- Der vil altid være 10 minutters kørsel til Lundby fra vores ambulancer-stationer i Vordingborg og Næstved. Jeg har svært ved at se, at vi kan gøre det hurtigere, siger Benny Jørgensen.

Han fremhæver, at cirka 80 procent af alle udrykninger sker »på hjul«. Det vil sige, når ambulancerne kører rundt i landet.

- Det er altid nærmeste ledige ambulancer, som vil blive sendt til Lundby. Og det er uanset, om den kommer fra Nakskov eller Roskilde, siger Benny Jørgensen.

Borgmester Mikael Smed er ligesom Steen Nielsen bekymret over, at borgerne i Lundby skal vente 12 minutter på den første ambulance.

- Det er jo reelt, at der ikke kan holde en ambulance på hvert gadehjørne, men den store forskel er jo også et udtryk for ulighed i tryghed. Jeg håber, at Region Sjælland bruger tallene til at se på, om der skal flyttes rundt på udkørselsstederne, så betjeningen kan blive mere ensartet, og at man som borger trygt kan bo og arbejde i hele kommunen, siger Mikael Smed og fortsætter:

- Som kommune kan vi opfordre borgere til at tilmelde sig som akut 112-hjælper, så hjælpen hurtigt kan komme frem. Men vi vil selvfølgelig løbende gå i dialog med regionen, om der er noget andet, vi kan gøre for at understøtte en mere ens betjening af borgerne.