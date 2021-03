Se billedserie Rasmus Evind, formand for Præstø Handels- og Erhvervsforening, under den virtuelle generalforsamling. Foto: Mille Holst

Ambitiøse planer trods ridser efter 2020

Vordingborg - 31. marts 2021 kl. 17:42 Af Mille Holst

I torsdags, 25. marts, afholdt Præstø handels- og erhvervsforening generalforsamling, og eftersom forsamlingsforbuddet forhindrede medlemmerne i at mødes fysisk, foregik det virtuelt. Under normale omstændigheder spiser medlemmerne sammen til generalforsamlingen, derfor havde bestyrelsen sørget for at alle tilmeldte fik udleveret en snackkurv, så der kunne bevares lidt af den sædvanlige stemning under generalforsamlingen. Formand Rasmus Evind sørgede også for at skåle jævnligt med deltagerne i løbet af mødet. Det satte stemningen for mødet.

Et år at være stolt af Generelt var der stor tilfredshed med 2020 både i forhold til aktiviteter og regnskab. Coronaen satte naturligvis sit præg på begge dele, men Rasmus Evind kunne alligevel med glæde se tilbage på et år, hvor Præstø på forskellig vis har tiltrukket sig opmærksomhed. Der var blandt andet den store julestjerne, der vakte opsigt og diskussion, der var campingvognen, der blev ombygget til en lille scene og som kan stilles op, hvor som helst i byen efter behov, og endelig har Præstøs handelsliv fået en fælles webshop, som bestyrelsen har videreudviklet og efterhånden fået godt igang - modsat både i Stege og Vordingborg, hvor man har opgivet dette fælles tiltag.

Endelig kom der en fjer i hatten i efteråret , hvor Præstø blev kåret som Danmarks bedste handelsby i kategorien af byer under 20.000 indbyggere. Rasmus Evind understregede, at det viste, at:

- De borgere der bor her og som er blevet spurgt, de bakker op og vil gerne deres by.

Regnskab Indtægterne i 2020 har ligget på knap 700.000 kroner, mens udgifterne løb op i godt 715.000 kroner.

- Det har været et spørgsmål om at få så få ridser i lakken som muligt, bemærkede Rasmus Evind, der måtte konstatere, at indtægterne er faldet små 400.000 kroner.

- Der er ingen tvivl om, at det er fordi Fransk Forår ikke har været der, sagde han, men også fordi kontingentbetalingen blev indstillet i efteråret. Han beroligede samtidig medlemmerne:

- Sidste år havde vi et fint overskud, så vi er velpolstrede pt.

Diskussion om søndage De udleverede snackkurve skabte nok en god stemning, men det udelukkede ikke at der også blev diskuteret.

Eva Romme fra garnbutikken Slowfashion spurgte eksempelvis ind til bestyrelsens beslutning om et gentage åbningsdage søndage i juli.

- Jeg hører nok til dem, der ikke er så glad for de der søndage, sagde hun og fortalte, at hun ikke selv havde haft nogen videre omsætning de dage, men at det tværtimod trak veksler på familielivet og også arbejdet i og med der kommer virkelig mange arbejdsdage i træk, når man som Eva står alene i sin butik og skal holde åbent alle ugens dage i flere uger i træk.

- Men holder I andre åbent, så gør jeg selvfølgelig også, sagde hun og det viste sig at flere af de tilstedeværende ligesom Eva Romme ikke havde haft det store salg ud af at holde åbent om søndagen og også var pressede, fordi det er den samme person, der står i butikken hele ugen.

Johnny Jørgensen fra Præstø Vinhandel var en af dem, men han mente søndagsåbent er nødvendigt af en anden grund:

- Jeg synes, det er et godt signal at sende, og jeg tror også, det har været medvirkende til at vi blev kåret som årets handelsby, sagde han.

Rasmus Evind påpegede, at handelsforeningen aldrig pådutter medlemmerne at holde åbent på bestemte tidspunkter, men at det altid står dem frit for at deltage i de aktiviteter og ting, der foreslås af bestyrelsen. Selvom mange oplever søndagsåbent som et voldsomt arbejdspres med meget lidt udbytte, var alle trods alt enige om at gentage ideen til sommer på søndagene 11., 18. og 26. juli.

Store planer i år I 2021 vil handelsforeningen ifølge bestyrelsen have fokus på nye erhvervsmedlemmer og turisme indsatser blandt andet i samarbejde med SydkystDanmark.

- Det er stort for os. Sydkystdanmark mener, vi er store nok til at trække med overnatning, bespisning og så videre, lød det fra en stolt formand.

Man gentager også succeser som outdoorlørdage i samarbejde med DGI og en retrocykelfestival i slutningen af august.

2021 bliver også året, hvor Præstø lancerer arrangementet Gyldne Dage, og Rasmus Evind lægger ikke skjul på, at ambitionen er høj:

- Vores vision er at komme op i niveau med Fransk Forår, sagde formanden og meddelte, at der er et budget på 650.000 kroner til Gyldne Dage - dog skal pengene primært komme fra fondsansøgninger.