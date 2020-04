Se billedserie Underviser og elever i gang med at omdanne paller til møbler. Foto: Henning Hellwing

Alternativ ude-undervisning: Elever bygger møbler af paller

Vordingborg - 17. april 2020 kl. 11:35 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De mange regler om hygiejne og afstand til hinanden får kreativiteten til at blomstre på mange af kommunens skoler.

På Kalvehave Skole & Børnehus, en specialskole for elever med blandt andet autisme og ADHD, bygger de ældste møbler af paller.

- Der er både matematik, geometri og alternativ bevægelse i den her form for udendørsundervisning, fortæller Henning Hellwing, skoleleder på Kalvehave Skole & Børnehus

- Pallemøblerne skal stå på skolens nye terrasser, som blev bygget i vinterperioden. Her kan lærere og elever bruge dem til frokost og hygge, men også til undervisning i en tid, hvor eleverne skal være mere udendørs.

- Vi er en specialskole, hvor eleverne har brug for nogle faste rammer. Den her tid er præget af noget andet, så derfor er det vigtigt, at eleverne får arbejdet sig ind i den nye hverdag. Pallemøblerne er med til at give eleverne medarbejderskab, og det gør, at de kommer tilbage til skolen på en god måde, siger Henning Hellwing.

Skolelederen medgiver, at der under arbejdet med palle-møblerne er sitationer, hvor lærer og elever kommer tæt på hinanden.

- Arbejdet foregår udendørs, og vi arbejder i små grupper, siger Henning Hellwing og tilføjer:

- Der vil i den nye hverdag hele tiden være udfordringer, og hvor vi bliver klogere på, hvad vi skal gøre anderledes.

Der vanker dog stor ros over hele linjen fra kommunens chef for Dagtilbud og Skoler Charlotte Grummesgaard Nielsen. Hun var både ved genåbningen i onsdags og i går rundt på skoler for at se, hvordan det forløb med de mange nye restriktioner.

- Jeg har det sådan, at jeg næsten holder vejret og tænker. Det er simpelthen imponerende det her. De har bare gjort et stykke fremragende arbejde, jubler Charlotte Grummesgaard Nielsen.

Hun har blandt andet besøgt Præstø Skole, hvor 4. klasse var på vej ud i skoven.

- Eleverne gik med et langt reb, hvor der var to meters afstand mellem dem, fortæller Charlotte Grummesgaard Nielsen.