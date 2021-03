Mette Christensen skal nu prøve kræfter med virkeligheden uden for det kommunale system, som hun i mange år har arbejdet i. Pressefoto

Altanfirma hyrer fagchef fra Vordingborg

Mette Christensen kommer fra en stilling som fagchef for 21 medarbejdere fordelt på to teams inden for myndighedsområdet på det tekniske område i Vordingborg Kommune.