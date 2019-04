Se billedserie Børnelæge og allergiekspert Jesper Brandt Andersen er klar med en ny bog, der skal udrydde de mange allergi-myter. Foto: Lars Christensen

Allergilæge går til kamp mod myter

Vordingborg - 17. april 2019 kl. 04:52 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Halvanden million danskere har allergi. Nu skal ny bog hjælpe med at rydde op i de mange misforståelser.

- Markedet flyder over med annoncer for allergivenligt sengetøj, en allergivenlig støvsuger eller noget helt tredje. Allergisygdomme bliver i høj grad misbrugt i kommercielt øjemed.

Så klar og kontant lyder meldingen fra Jesper Brandt Andersen.

Han har arbejdet med allergisygdomme hos børn i 25 år, de seneste 10 år fra sin lægepraksis ved Rosenfeldt Gods. De seneste fem år har han desuden været speciallægekonsulent i allergisygdomme på Næstved Sygehus.

Nu er han aktuel med sin nye bog, »100 myter om allergi«, der sætter fokus på de mange misforståelser om allergisygdomme.

- Gennem årene har jeg brugt meget tid på at udrede misforståelser hos allergikere, både børn og voksne. Der er så meget sludder i omløb, forklarer han.

- Arbejdet med den her bog har virkelig været en øjenåbner for mig i forhold til, hvor meget plattenslageri, der er på allergimarkedet. Det er utroligt, at vi i et land med vores markedsføringslov ikke har nogen, der griber ind over for det her, forklarer lægen, der særligt advarer mod produkter, der er allergivenlige.

- Ordet allergivenligt burde få alle ens alarmklokker til at ringe. Det er noget sludder, og det er ikke et myndighedsgodkendt stempel, forklarer han.

- For eksempel markedsføres Aloe vera som behandling til allergisymptomer. Men der er intet bevis for, at man kan behandle allergier med det. Tværtimod tyder det på, at Aloe vera i sig selv er allergifremkaldende, lyder det fra Jesper Brandt Andersen.

- Det er også skræmmende med de mange allergibehandlinger og produkter, der sælger sig på at »styrke immunforsvaret«. Allergi er ikke udtryk for et svækket immunforsvar. Allergi er et normalt, velfungerende immunforsvar, der blot overreagerer, når det kommer i kontakt med bestemte ting. Du kan ikke fjerne allergien ved at styrke immunforsvaret, du kan kun dæmpe overreaktionen og slå symptomerne ned, forklarer han.

Idéen til den nye bog opstod, da Jesper Brandt Andersen tilbage i 2015 udgav »Børnelægens store bog om barnets sygdomme«. Samtidig lancerede forlaget deres serie af bøger med titlen »100 myter om«, der sætter fokus på de mange myter og misforståelser inden for en række medicinske områder.

- Jeg sagde med det samme, at jeg gerne ville skrive en udgave med fokus på allergier. Hvis der er noget felt inden for lægevidenskaben, der er omgærdet af myter, så er det allergisygdommene, fastslår Jesper Brandt Andersen.

I sit arbejde som børnelæge er der især to misforståelser, som han konstant bliver mødt med: Mælk og gluten.

- Især glutenallergi er jo nærmest blevet en hel religion. Gluten har fået ry for at være åh så farligt, og man kan købe mange forskellige glutenfri produkter, men gluten er altså kun et problem for cirka en procent af den danske befolkning. For de øvrige 99 procent er det et sundt og ufarligt protein, forklarer han og understreger samtidig, at det er helt forkert, når mange danskere går rundt og siger, at de er glutenallergikere.

- Man kan have glutenintolerance, men i hele min karriere har jeg kun set en håndfuld glutenallergikere, og de har alle været ansat inden for bagerfaget og derfor været i kontakt med gluten i store mængder. Glutenallergi hos almindelige mennesker er ekstremt sjældent, forklarer han.

Jesper Brandt Andersen håber på, at hans nye bog kan være med til at give danskerne en mere kritisk sans, når det kommer til allergivenlige produkter og behandlinger.

- Bogen er skrevet med et glimt i øjet og i et sprog, hvor alle kan være med, forklarer lægen, der også selv er blevet klogere under researchen til bogen.

- Det har vist sig, at man godt kan være allergisk overfor sin partner. En dansk kvinde forklarede tilbage i 2014, hvordan hun fik hævede øjne, plamager og nældefeber over hele kroppen, når hun var sammen med sin partner, forklarer lægen.

I en verden med flere og flere kemiske produkter og syntetiske stoffer søger et stort antal danskere mod sundere og mere naturlige produkter. Men jagten på det naturlige kan hurtigt lede en på et vildspor, hvis man vil undgå allergier, advarer Jesper Brandt Andersen.

- I supermarkedet ville de fleste jo nok vælge varerne, hvor der står »indeholder kun naturlige farvestoffer«, fordi det lyder bedre, men faktisk er naturlige farvestoffer mere allergi-

fremkaldende end kunstige. En allergisk reaktion er immunforsvaret, der reagerer på noget, som den genkender fra naturens side. Men immunforsvaret kan af gode grunde ikke genkende de kunstige farvestoffer, for de forekommer ikke naturligt, forklarer lægen.

Set med allergikeren øjne er den værste naturlige farve rød. Farvestoffet Karmin med E-nummeret E102 stammer fra en skjoldlus på mexicanske kaktusplanter. Det bruges i blandt andet røde pølser og rød sodavand.

- Når forældrene kommer med et barn, der har nældefeber, starter jeg altid med at spørge, om barnet har fået noget rødt at spise eller drikke, forklarer lægen, der også på det kraftigste advarer mod at gå naturens vej, når det kommer til valg af sutter.

- Det er blevet populært at vælge naturgummi-sutter, men det kan altså give livsfarlig og livsvarig allergi. Sutterne er lavet af latex, og latexallergi er en meget alvorlig allergisygdom, fastslår lægen.

- Generelt set, så er det naturlige ofte meget værre end de syntetiske produkter, konstaterer Jesper Brandt Andersen.