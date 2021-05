Urørte skove har høj biodiversitet, men er også en fantastisk legeplads for børnene. Foto: Ivan Ingemansen

Send til din ven. X Artiklen: Alle vil gerne have mere natur viser stormøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alle vil gerne have mere natur viser stormøde

Vordingborg - 11. maj 2021 kl. 16:07 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Det var vidt forskellige interesser, der samledes mandag eftermiddag og aften for at tage temperaturen på naturen. En del samledes på Vordingborg Rådhus, men pga. corona sad den anden halvdel i deres egne hjem ved computeren.

Organisationer, der ellers nok ved, hvordan de skal skændes i den offentlige debat på landsplan, holdt et møde i al fordragelighed og kunne oven i købet blive enige om en vej fremad.

- Selvfølgelig er der interessekonflikter, men alle er interesserede i, at der bliver mere og bedre natur i kommunen, beretter Daniel Irvold (K), formand for § 17, stk. 4-udvalget, som er nedsat for at sætte fokus på naturen.

Også Paul Debois, der som chefkonsulent i Afdeling for Byg, Land og Miljø har arbejdet hårdt for at forberede mødet, fremhæver den gode tone, som også er fremherskende i Miljørådet.

- Der er generel enighed om, at man gerne vil bidrage til at skabe mere natur, siger Debois.

Omdannelse

Han mener dog, at der er grænser for, hvor meget, der kan være tale om, fordi Vordingborg er en landbrugskommune med megen god landbrugsjord.

Det samme er Daniel Irvold inde på.

- Men der er andre muligheder. Skal vi f.eks. omdanne mere landbrugsjord til natur ved at inddrage jorden omkring genslyngningen af Tubæk Å, spørger han?

- Eller vil vi anbefale lavbundsjorde eller kalkoverdrevsjorde som på Østmøn, der er mindre brugbar landbrugsjord, men danner god grobund for natur?

Paul Debois fortæller, at det store projekt på Knudshoved blev diskuteret flittigt, og mange mente, at det er en farbar vej.

- Lodsejerne er blevet holdt skadesløse, og det giver mulighed for at få landbruget med, siger Paul Debois, der også fremhæver Biosfære Møn som et godt projekt.

Når forskellige interesser mødes, tændes også nye idéer hos nogle. Således også hos formanden for § 17 stk. 4-udvalget.

Land og vand

- Når vi snakker natur, tænker vi som regel på naturen på land. Men lystfiskerne talte f.eks. om genoprettelse af stenrev, som fiskene kan lide at yngle i. Det er en glimrende idé, for det gavner biodiversiteten, og det kan måske tiltrække flere lystfiskere til kommunen, siger Daniel Irvold.

Der blev også sat fokus på et helt konkret konfliktområde.

- De, der tjekker vandløbene, dukker op uden varsel. Det støder nogle af lodsejerne.

- Men i virkeligheden handler det ikke om, at lodsejerne ikke bryder sig om at have dem gående, men om, at de gerne vil vide på forhånd, at de kommer, konstaterer Daniel Irvold.

Der er endnu ikke lavet et mere sammenhængende referat af mødet, men det vil blive lavet i Afdeling for Byg, Land og Miljø en af dagene.