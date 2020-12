Området omkring Mønshallerne skal være en bypark til gavn for borgerne. Foto: SJ-Medier

Alle opfordres til at deltage i borgermøde om Byparken

Vordingborg - 06. december 2020 kl. 16:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Den nye bypark omkring Mønshallerne er kommet nærmere.

Efter det digitale møde 16. november har Tilde Linulf fra Vordingborg Kommune sendt en opfordring ud om at udfylde et spørgeskema om ønsker til byparken. Deadline var for en uges tid siden, og efterfølgende er svarerne sendt til ingeniørfirmaet Keingart, som arbejder videre med projektet.

- Næste skridt er et borgermøde, der er berammet til 20. januar kl. 18.30. Forhåbentlig kan det blive fysisk i Mønshallerne, men hvis det ikke går på grund af coronaen, må det blive digitalt lige som sidst. Her vil forslagene blive præsenteret, siger centerleder for Mønshallerne Inge-Vibeke Boysen.

Hun opfordrer alle borgere, der har interesse i aktiviteterne i Mønshallerne til at deltage og give deres besyv med.

Borgerinddragelsen er et centralt element i udviklingen af den nye bypark.

Tilde Linulf skriver:

»Vordingborg Kommunes ønske er at Byparken bliver et mødested for alle generationer hvor kreativitet, kunst, idræt og samvær kan udfolde sig under både organiserede og selvorganiserede former.«

Men selvom byparken skal være for alle generationer, er øjnene rettet specielt mod de unge. Således har Inge-Vibeke Boysen haft et møde med skolelederen på Møn skole og udskolingskoordinatorerne om, hvordan de unge kan inddrages. Lærerne i 8. årgang blev meget interesserede, og efterfølgende lavede klasserne på årgang otte en temauge om byparken.

Temauge

Keingart deltog med en medarbejder og tog klassernes forslag med tilbage.

Spørgeskemaet har også været udsendt på sociale medier, og det har været sendt til foreningslivet.

Midler

Der er allerede bevilget penge til nogle af de ting, Mønshallerne ved skal laves.

- I budgettet for 2020-21 har kommunen bevilget 1,7 mill. til tennisbaner, og der er også 700.000 kr. til et areal til børn og unge. Herudover får vi 3 1/2 mill. til omlægning af p-pladserne, så vi får plads til flere biler. Resten skal klares via fondsmidler, siger Inge-Vibeke Boysen.