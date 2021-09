Se billedserie Der var stor diskussionslyst på konferencen. Pressefoto

Alle gode kræfter sættes ind for at højne og støtte unge

Vordingborg - 24. september 2021

I Vordingborg Kommune står næsten 30 procent af de 25 - 29- årige kun med en folkeskoleuddannelse. Det er næsten dobbelt så mange, som på landsplan, hvor tallet er 15 procent.

Det er de nøgne fakta, som Vordingborg Kommunes borgmester Mikael Smed (S) smed på bordet i sin tale til den konference om de unge, som fandt sted på Vordingborg Rådhus torsdag.

Og det er på denne alvorlige baggrund, at Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse indkaldte alle gode kræfter i civilsamfundet til at være med i en fælles langvarig kraftanstrengelse for at højne uddannelsesniveauet blandt de unge.

Deltagere i konferencen om et uddannelsescharter var udover kommunens forskellige afdelinger og uddannelsesinstitutioner også arbejdsgivere, fagforeninger, forældre og foreninger.

De skrev under på chartret, som har seks punkter.

Sejt træk

De omfatter inspirerende rammer for de unge både inden for og uden for studiemiljøerne. Motivation og engagement fra ung til ung er et andet punkt. Tryghed og støtte i de netværk, der omgiver de unge, om det så er familie eller venner eller andre, der har berøring til de unge. Det overlapper det punkt, der hedder tæt samarbejde, som kan være samarbejde mellem uddannelsesinstitutionere i en overgang for de unge. Men det kan også være samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, a-kasser og erhvervslivet.

Et kildent punkt er relevante lokale uddannelser. Der skal være en bred vifte af uddannelser lokalt, der giver de unge mulighed for at finde den uddannelse, der passer dem. Netop det er svært, for der er for få uddannelser i Vordingborg Kommune.

Alle skal være med

De ovenstående fem ting kan kun lade sig gøre, hvis alle kræfter arbejder sammen. Anders J. Andersen (S), formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse siger:

- Selvfølgelig har vi i kommunen et stort ansvar. Men hvis vi skal videre, må vi ud over det kommunale. vi skal have erhvervsllivet og alle andre gode kræfter med. Nu har vi lavet et charter, som mange forskellige skriver under på. Det har ingen lavet før.

- Det behøver ikke at være længere, end at en vicevært taler med en af de unge, som er gået i stå. Måske er han træner i en fodboldklub og inviterer ham til at komme ned i klubben. Eller bedsteforældre der kan tale med de unge på en anden måde ene forældrene, som de måske er trætte af at høre på, foreslår Anders Andersen.

Sammenhæng

Næstformanden i udvalget var på konferencen inde på, at der skal være mere sammenhæng mellem de forskellige faser i de unges liv.

- Hvorfor skal de unge først i deres sidste og ofte sammenklemte folkeskoleår træffe den meget afgørende beslutning om, hvilken vej de skal vælge? Hvorfor ikke lade dem få viden og vække deres interesse gennem flere år. Så er sandsynligheden for, at de vælger rigtigt måske også bedre, sagde Anders Thestrup (V).

Formand og næstformand for Udvalget for Arbejdsmarked

og Uddannelse Anders J. Andersen (S) og Anders Thestrup

(V) stod som arrangører af konferencen om uddanneleschartret.

Pressefoto



Han slog også til lyd for, at kommune og erhvervsliv arbejder mere sammen.

- Kommunen kan via skolerne skabe rammerne for det og erhvervslivet kan lave de åbninger og fortællinger, som kan guide den unge den rette vej. Og igen er det væsentlige at vi kun kan gøre det sammen. Virksomhederne er afhængige af, at vi lykkes, og derfor skal de også kunne levere de tilbud, der kan hjælpe flere i den rigtige retning - også selv om det koster tid og penge på kort sigt - investeringen skal nok tjene sig ind, sagde Anders Thestrup.