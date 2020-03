Det er hele Møn, der har æren for, at omkring 20 frivillige fra øen i sidste uge modtog Havfrueprisen af Danske Rejsejournalister - og nu skal det fejres. Privatfoto

Alle er inviteret: Kom og sig tillykke til hinanden

»Tillykke med prisen«.

Sådan har det lydt rigtig mange gange i den seneste uges tid, når Tina Olsen, formand for Møn Handelsstandsforening, har bevæget sig rundt på øen. For det er nemlig blevet bemærket vidt og bredt, at Møn sidste fredag modtog Havfrueprisen, som uddeles af Danske Rejsejournalister som belønning for at have gjort »noget særligt for indlandsturismen«.

Men det er hverken House of Møn, Handelsstandsforeningen, Turistforeningen eller for den sags skyld nogen anden forening, der har fået prisen - den er nemlig givet til hele Møn, høj som lav, understreger personkredsen omkring House of Møn, som derfor inviterer hele øen til en prisfest i huset på lørdag klokken 12-14.

- Det er hele Møn, der har fået prisen - men vi kunne ikke køre flere busser derover, så vi hentede den hjem til øen, siger Tina Olsen med henvisning til den busfuld af frivillige, der fredag tog turen til den store feriemesse i Herning, »Ferie for alle«, for at modtage Havfrueprisen på øens vegne.

Det er sandt at sige nok kommet lidt bag på både Tina Olsen og andre fra House of Møn, hvor meget opmærksomhed prisen har vakt.

- Den er nok større, end vi selv forestiller os. Det er jo ikke en pris, man kan blive nomineret til, eller som man får, fordi man har fået en masse stemmer. Vi har ikke været »oppe imod« nogen andre kandidater, vi er direkte blevet udpeget som vindere, siger hun.

- Det er sket på baggrund af alle de tiltag, der foregår, og som er baseret på en indsats fra rigtig mange frivillige, siger Elly Nielsen, bestyrelsesformand for House of Møn, og nævner i flæng initiativer som Biografen Stege, Museumsgården Keldbylille, Hårbøllehuset og diverse musikfestivaler, og for den sags skyld de mange kunsthåndværkere, som måske lever en relativt stille tilværelse til daglig men som ikke desto mindre bidrager til hele indtrykket af Møn som et sted, hvor folk engagerer sig.

Det skulle vel være rigeligt til at holde en fest, og det er så det, der sker på lørdag i House of Møn, hvor alle på øen - uanset om de har direkte tilknytning til turismeerhvervet eller ej - inviteres til at tilbringe et par timer i hinandens selskab og med »bobler og kransekage« doneret af Superbrugsen Lendemark til at skylle det hele ned med.

- Alle kan komme og sige tillykke til hinanden, siger Elly Nielsen.