Se billedserie Her ses en tegning af den nye Aldi-bygning fra rundkørslen ved Valdemarsgade og Prins Jørgens Allé. I modsætning til de andre butikker i området vil Aldi have en p-plads ud til vejen og en bygning længere inde på grunden. Illustration: Vordingborg Kommune Foto: Gitte Overgård Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Aldi vil flytte til ny butik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aldi vil flytte til ny butik

Vordingborg - 20. august 2019 kl. 10:02 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny, større og langt mere moderne Aldi-butik kan være på vej i Vordingborg.

Den tyske discountkæde planlægger nemlig at flytte ud af de nuværende lokaler på Prins Jørgens Allé og ind i en helt ny, 1200 kvadratmeter stor butik på den modsatte side af vejen.

Den nuværende H.E.P Møbler-butik og en række tilstødende bygninger skal efter planen jævnes med jorden for at give plads til det nye byggeri, der både udvendigt og indvendigt vil være i stil med butikken på Møn.

I modsætning til de andre supermarkeder i området, vil Aldi bygge deres nye butik tilbagetrukket fra Valdemarsgade med p-pladserne placeret i et åbent byrum ud til vejen.

Fra kommunens side har man forsøgt at få Aldi til at placere en ny butik i Algade, da det fortsat vurderes at kunne have en positiv og væsentlig effekt på detailhandlen i Algade, men det har discountkæden ikke været interreseret i.

Kommunens forvaltning har også foreslået, at den nye bygning flyttes ud mod Valdemarsgade. Dels for at skabe en sammenhængende strøg langs Valdemarsgade og dels for at trække butikkerne så tæt på Voldgade og Algade som muligt. Men heller ikke dette er Aldi interesseret i.

Til gengæld er man i dialog om at sikre en grønnere p-plads med markante træer langs gaden, så det kommer til at fremstår som et grønt byrum og ikke bare en gold parkeringsplads i byens centrum.

Politikerne i Plan- og Teknikudvalget har på deres seneste møde givet den første accept af projektet, men for at det nye byggeri kan blive realiseret, skal der laves en ny lokalplan og et kommuneplantillæg. Problemet er, at grunden ikke er en del af bymidteafgrænsningen. Derfor foreslår man fra forvaltningens side, at afgrænsningen ændres, så hele området med butikkerne langs Prins Jørgens Allé kan blive en del af bymidten.

Det forsøgte man også tilbage i 2017, hvor det dengang var Meny der ansøgte om at bygge på samme grund.

Det førte dengang til et høringssvar fra de handlende i Algade, som fandt at ændringen ville ændre balancen mellem Algade og dagligvarebutikkerne på Valdemarsgade. Hvis det nye projekt skal gennemføres, vil det kræve en ny offentlig høring.

Den nuværende Aldi åbnede tilbage i 2006, hvor den erstattede butikken ved Valdemarstorvet. Ønsket om en ny Aldi skal ses i lyset af discountkædens markante ændringer i de senere år. For to år siden lukkede man 32 af de mindste Aldi'er rundt om i landet og har siden da investeret op mod 700 millioner kroner i butiksindretning, butiksudvidelser, modernisering og nye butikker.

- Vi tror stadig på vores forretningskoncept: Høj kvalitet til lave priser og høj ansvarlighed, men vi erkender, at vi skal give vore kunder en bedre indkøbsoplevelse, end vi har gjort hidtil. Ellers er man i dag ikke en relevant discountkæde, forklarede Aldis vicedirektør, da kæden lancerede den nye strategi for to år siden.