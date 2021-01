Arkivfoto

Al offentlig kunst skal registreres

Du kan hjælpe med den ny kunstvision

Vordingborg - 06. januar 2021 kl. 07:59 Af Michael Thønnings

Formanden for billedkunstrådet satser på at man i løbet af foråret har fået lavet den længe ventede registrering af al offentlig tilgængelig kunst, der skal danne baggrund for en ny vision og strategi for kunsten i området. Der står kunstværker for millioner af kroner ude i det fri, og det er langt fra det hele, der er styr på.

- Men nu får vi det registreret og jeg regner med vi skal være færdige i løbet af foråret, lyder det fra Thomas G. Bagge, der er formand for billedkunstrådet i Vordingborg.

Det er ham personligt, der skal sørge for at finde, registrere og notere tilstand og tilgængelig viden om de mange værker, der i følge en - noget ukomplet - bruttoliste tæller op mod 50 værker alene i området omkring den gamle Vordingborg kommune.

Kommunen igangsatte arbejdet med registreringen af værkerne allerede tilbage i 2016/2017, hvor Henning Gøtz, tidligere kulturredaktør, fik opgaven og lavede det indledende arbejde, der dog måtte opgives undervejs af personlige årsager.

I slutningen af 2019 blev hans liste så overdraget til billedkunstrådet og ud fra den skal formanden i gang med registreringen.

- Jeg har selv påtaget mig opgaven, men blev stoppet noget på grund af corona-situationen, fortæller Thomas G. Bagge.

- Men det er i proces og det er noget vi prioriterer, siger han.

Kunst-strategi Således er registreringen af værker - der første omgang tæller dem der regnes for offentligt tilgængelige - helt essentiel for billedkunstrådets videre arbejde.

- Vi skal bruge det, når vi skal lave en kunststrategi for Vordingborg kommune. Det skal være den overordnede vision for området, siger han og påpeger at kunstregistreringen derfor kun er det første led i en ambitiøs plan for kunsten i området. Sagen er nemlig, at når man har styr på den kunst, der er, kan man udvikle ideer og ønsker - og dermed også søge om at få ny og mere kunst hertil.

- Registreringen er i fokus nu - det har været en tilbagevendende opgave og det er derfor jeg går i gang, siger han.

Helt lavpraktisk skal værkerne lægges ind i kommunens "GIS-system", der er et digitalt værktøj, så man kan finde placeringer af værker på kortet, ligesom der skal laves en hjemmeside, hvor kunsten bliver formidlet.

- Vi skal vide hvem, hvad og hvor - og så er der også den politiske del i forhold til hvem der har ansvaret for at vedligeholde dem, siger han og understreger, at det jo ikke nødvendigvis er alt der skal stå til evig tid.

- Det skal jo også bruges i forhold til kunststrategien. Hvordan eksempelvis med et gavlmaleri? Det bliver slidt med tiden, men skal det males op eller hvad skal der ske?, spørger han og påpeger at registreringen netop kan hjælpe videre her.

- Meget af det, er jo typisk udendørs så der kan vi også se på hvad der er værd at redde. Noget betyder meget for den lokale identitet, men det er ikke alting, der skal bevares, siger han.

Når registrering og derefter kunststrategien er klar, vil det så være lettere at søge midler til kunsten.

- For det er der ikke meget budget til i Vordingborg kommune, siger formanden.

Vær med Sydsjællands Tidende har ofte skrevet om offentlige kunstværker og også tidligere lavet en mindre "registrering" - med vores "Kunstkort" fra 2017, men der er mange flere værker og også en masse historie og anekdoter, der måske risikerer at gå tabt. Derfor beder billedkunstrådets formand også folk, der ligger inde med gode historier om de offentligt tilgængelige kunstværker om, at give ham et praj, så de kan komme med i formidlingen af dem.

Man kan skrive til ham på thomasbagge@gmail.com.

Når den offentlige kunst er registreret og kunststrategien er lavet, er håbet, at man også vil kunne se på resten af den offentligt ejede kunst, som er i området men som måske hænger rundt om på kontorer og i bygninger, der kun er tilgængelige for en begrænset skare.