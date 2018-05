Aktivister vil tale med direktør for Fakta-kæden

- Vi vil forlange at få John Hornbech Christensen, som er konstitueret direktør for Fakta herned, og så vil vi overrække ham underskrifterne. Det er over en fjerdedel af Præstøs befolkning, og det kan han ikke sidde overhørig, sagde Finn Holdt, som er initiativtager til gruppen på et møde på Biblioteket i byen tirsdag aften.

På mødet var der en del frustration over, at gruppen ikke har kunnet få regnskaberne at se. Der er blandt gruppens medlemmer en fast tro på, at Fakta ikke giver underskud, men at ombygningen, der blev foretaget for mindre end et år siden er regnet ind i tallene.