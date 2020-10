Aktivister nægter at flytte sig

Politiet har bedt klima-aktivisterne om at fjerne sig fra hovedporten til Vordingborg Havn. Det gør de fleste af de cirka 20 fremmødte, der protesterer mod kunstgødningsproducenten Yara.

En lille hård kerne på fem personer ønsker dog ikke at forlade området.

I bliver anholdt, siger en politibetjent.

- Vi er her med en sag. Vi ønsker at blokere Yara, lyder svaret fra en stålfast talsperson.

En af aktivisterne sidder fire meter oppe på nogle sammensatte træstænger. Vedkommende, en kvinde, der oplyser, at hun hedder Dannie, har hjelm på. Ifølge politiet ryger hun snart væk.