Aktivister besætter havn

Klimaaktivister fra Free the soil Denmark er fredag formiddag i gang med at opsætte en økologisk madbod ved porten på Vordingborg Havn.

Det sker i protest mod kunstgødningsproducenten Yara.

Da aktivisterne ankom, rykkede havnechef Jan-Jaap Cramer straks ud på sin motorcykel for at få de knap 20 aktivister væk. Foreløbig uden held.