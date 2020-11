Aktivister anholdt på havnen

Vordingborg Havn havde givet Free the Soil lov til at demonstrere på den tomme grusplads ved indgangen til havnen. Men da demonstranterne bad politiet om lov til at gå op til hovedporten, hvor Yara ligger på den anden side, kontaktede ordensmagten Yara, der sagde ja.

Demonstrationen eskalerede, da klima-aktivisterne stille og roligt nåede porten. Pludselig stak fem aktivister af. De løb ind på privat grund for at komme igennem et hul i et hegn.

Det var med to politifolk lige i hælene. Trods undertallet lykkedes det politiet at fange dem og få dem lagt ned på jorden.

Free the Soil demonstrerer nu på gruspladsen ved indgangen til havnen.