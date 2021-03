Aktiv dame fejrer fødselsdag som dronningen

Lise Særslev kender mange, der kunne finde på at sende hende en blomst på fødselsdagen. Hun ønsker dog hellere, at man donerer et beløb til Hjerteforeningen. - Jeg elsker blomster, men det ville da være forfærdeligt at have et halvt gartneri, der alligevel visner så hurtigt. Tænk sig, hvad alle de penge kunne gøre af gavn, siger hun. Privatfoto