Aktionærerne kan se frem til et stort udbytte, efter Lollands Bank igen har leveret et imponerende årsresultat. Foto: Lars Christensen

Aktionærerne har udsigt til 5,4 millioner i udbytte

Vordingborg - 28. februar 2020 kl. 13:14 Af Lars Christensen

Når bankdirektør Anders F. Møller 1. april takker af efter 40 år i den finansielle verden ved

en afskedsreception, kan han samtidig se tilbage på endnu et regnskabsår med et yderst tilfredsstillende

resultat, et solidt kapitalgrundlag, og dermed en pæn kapitaloverdækning på 5,4 procentpoint.

Lollands Bank har netop offentliggjort årsrapporten for 2019, hvor banken leverer et overskud på 65 millioner kroner før skat, efter en basisindtjening på 54 millioner kroner. Egenkapital udgør 556,9 millioner kroner og kapitalprocenten 19,2.

I lighed med landets andre banker oplever Lollands Bank fortsat pres på udlånsrenterne, men grundet et større gennemsnitligt udlån gennem året har banken øget renteindtægterne i 2019, sammenlignet med 2018. Herudover har et højt aktivitetsniveauet medført, at banken har haft stigende gebyrindtægter i 2019 sammenlignet med 2018.

Bankens ledelse indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 25 procent i udbytte eller 5 kroner pr. aktie, svarende til at der udloddes 5,4 millioner kroner i udbytte til bankens aktionærer.

Banken har i de senere år vekslet mellem at give 25 og 50 procent i udbytte til kunderne, men man skal ikke mange år tilbage før banken slet ikke havde råd til at give et udbytte, så banken er godt tilfreds med, at man igen i år kan belønne aktionærerne.

Lollands Bank har gennem de seneste år investeret massivt i reklamer både i aviser, på tv og i biografen, og det har givet bonus. Antallet af kunder har været stigende gennem flere år, og alene i 2019 fik banken 1597 nye kunder, og hver tredje af disse har tilvalgt Vordingborg-afdelingen.

Vordingborg-afdelingen blev yderligere styrket tilbage i november sidste år, da Lollands Bank besluttede at lukke afdelingen i Nørre Alslev og flytte de ansatte og kunderne til afdelingen i Vordingborg. Det var en beslutning, der blev taget for at sikre de ansatte bedre arbejdsforhold og kunderne en bedre betjening lød meldingen dengang, hvor kundernes ændrede adfærd også blev bragt på banen.

Færre og færre kunder møder fysisk op i banken. Dankort, netbank og mobilpay gør det i dag muligt for de fleste kunder at klare økonomien uden først at skulle en tur i banken.

- Udfasningen af checken var det sidste skub. Der er helt andre og tungere rådgivningsopgaver, som vores medarbejdere sidder med i dag, og der er det bedre med større afdelinger, forklarede bankdirektøren dengang.