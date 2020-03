AjourCare har travlt med at udsende vikarer

- Vi har specialiseret os i at servicere sundhedssektoren, og vi kommer ud til mange, der ligger med en respirator i forvejen. Vi tager naturligvis vores forholdsregler, for det vil være meget alvorligt, hvis sådan nogle syge mennesker også bliver smittet med coronavirus. Men der er ikke mindre brug for respiratoriske hjælpere i den situation som denne, fastslår Benny Wind.

- Vi vil gerne have, at folk melder sig, men vi har desværre måttet lukke ned for ansættelsessamtalerne i foreløbig de næste 14 dage. Der plejer at være 8-10 ansøgere til samtalerne, og det går ikke nu, fortæller Benny Wind.