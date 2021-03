Ved Egebjergvej er der ingen svingbane. Det øger risikoen for bagendekollisioner. Og gode oversigtsforhold øger risikoen for overhalingsuheld, når de store maskiner holder og venter på at kunne svinge til venstre, siger man fra Vordingborg Kommune. Foto: J.C. Borre Larsen

Afvist igen: Landsbyboer giver ikke op

Politikerne har sagt nej, men Lotte Dersgaard kæmper videre for at få forbud mod tung trafik gennem Lundegård ved Præstø. Hun har endnu engang henvendt sig til Vordingborg Kommune - og er endnu engang blevet afvist.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her