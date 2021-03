Foreningen for Traditionelle Håndværk vil stadig bygge både men også meget andet end det, siger Stefan Preusche (til højre), der her ses sammen med Jens Olav Hansen. De kommer med et nyt forslag til, hvordan de kan være paraplyforening for aktiviteterne i den nye multihal. Foto: Nina Lise

Afvist forening drømmer stadig om en fremtid i Støberihallerne

Foreningen for Traditionelle Håndværk ønsker at blive paraplyforening for frivilligheden i Støberihallerne.

På torsdag er der frist for at indsende forslag til, hvordan Støberihallerne kan understøtte foreningslivet i Præstø. I bunken kommer der til at ligge et forslag fra Foreningen for Traditionelle Håndværk.