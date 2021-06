Bestyrelsen for Museumsgårdens Venner udtrykker stor tilfredshed med den aftale, der nu er indgået med Vordingborg Kommune om museets fremtidige status. Foto: Lene C. Egeberg

Aftale på plads for Museumsgården

Vordingborg - 14. juni 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

De frivillige ved Museumsgården i Keldbylille behøver ikke længere at frygte for, hvad fremtiden måtte bringe. Efter måneders uvished forstærket af coronaen, som har gjort det umuligt at mødes ansigt til ansigt for at diskutere sagen, har Museumsgårdens bestyrelse endelig fået en afklaring - og det krævede kun få møder med Vordingborg Kommune og Museumsydøstdanmark at nå til enighed.

Resultatet er, at Museumsgården fremover bliver et »kommunalt friviilligt egnsmuseum«, som bliver associeret til Museum Sydøstdanmark, mens Vordingborg Kommune overtager udgifterne til den udvendige vedligeholdelse af det lille museum og - ikke mindst - størstedelen af det praktiske arbejde forbundet med den daglige drift af museet.

Det står i kontrast til det, der ellers var lagt op til sidste år, hvor kommunen ville have, at Museumsgårdens frivillige selv skulle overtage ansvaret for driften, herunder vedligeholdelse og personaleansvar.

Det var denne ændring, der fik den daværende bestyrelse til at protestere og til sidst trække sig i samlet flok, men nu er det altså lykkedes den siddende bestyrelse at forhandle sig frem til en aftale, hvor Vordingborg Kommune også betaler et årligt tilskud på 75.000 kroner til aktiviteter på Museumsgården, indtægter fra besøgende tilfalder Museumsgården, som tillige kan trække på Museum Sydøstdanmark i forhold til »viden og faglig sparring«.

Med andre ord har Museumsgården altså stort set fået det, som man ville have det nu, og det er da også en glad formand, der hilser den nye aftale velkommen.

- I praksis er der ikke noget stort, der ændrer sig. Det handler mest om ejerstrukturen, og det er vi glade for, for vi har jo aldrig haft noget ønske om de ting, der før var lagt op til, siger formand Ole Hansen.

- Museumsgårdens Venner har hele tiden været rigtig glade for at være en afdeling af Museum Sydøstdanmark, som vi som frivillig forening har haft et upåklageligt samarbejde med. Bestyrelsen betragter det som en styrke, at vi fremover kun har en direkte samarbejdspartner i vores daglige arbejde, nemlig Vordingborg Kommune. Vi har hidtil skulle gå til kommunen, når det gælder bygningsvedligeholdelse og til museet i alle andre sammenhænge. Derfor ser vi det nye samarbejde med kommunen som en forenkling i bestyrelsens arbejde. Vi er specielt glade for, at det i den nye struktur er lykkedes at beholde den medarbejder, som Museet hidtil har haft ansat som gartner og fast medhjælp på gården i Keldbylille, fortsætter han - og understreger i øvrigt, at den økonomi der nu er aftalt, faktisk giver Museumsgårdens Venner endnu bedre mulighed for at drive museet.

Selvom Vordingborg Kommune altså har måttet opgive stort set hele den struktur, man lagde op til sidste år, er også Thorbjørn Kolbo (S), formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i Vordingborg Kommune, glad for aftalen.

- Vi er haft en god og positiv dialog med Museumsgårdens bestyrelse, der betyder, at vi nu har en samarbejdsaftale, som vi er meget stolte af. Med aftalen er vi med til at styrke den frivillige bestyrelse, der driver museet. Samtidig har vi sikret, at Museumsgården bevarer sin tilknytning til Museum Sydøstdanmark, der fortsat leverer faglig sparring og anden støtte," siger Thorbjørn Kolbo.

- Det er glædeligt, at vi nu kan sætte vores underskrift og komme videre med samarbejdet. Det har været vigtigt for os, at Museumsgården føler, at de kommet styrket ud af forhandlingerne, tilføjer udvalgets næstformand, Venstres Karina Fromberg.

Den nye aftale træder i kraft 1. november, når sæsonen på Museumsgården i Keldbylille, som allerede er planlagt og i gang, er overstået.