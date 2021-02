Søren Schiøler er som tillidsrepræsentant for sognets præster glad for den aftale om konfirmationer, der nu endelig er blevet politisk vedtaget for fremtidens konfirmationer. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Aftale om konfirmationer udskydes et år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aftale om konfirmationer udskydes et år

Vordingborg - 03. februar 2021 kl. 07:59 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Ny aftale om konfirmationer udskydes til skoleåret 2022-2023. Der har de seneste uger været stor forvirring blandt præster og især forældre til kommende konfirmander om, hvordan fremtidens konfirmationer bliver i Vordingborg Kommune.

Et forhandlingsudvalg bestående af præster og repræsentanter for Vordingborg Kommune har i løbet af sidste år forhandlet en ny aftale på plads, som i januar blev godkendt af Børne Unge og Familieudvalget. Den endelige afgørelse faldt dog på sidste uges kommunalbestyrelsesmøde.

Her enedes politikerne om indholdet i aftalen, nemlig at konfirmationsalderen ændres fra 7. klasse til 8. klasse og at konfirmationsforberedelsen kommer til at ligge i morgentimerne, hvor eleverne er mest oplagte.

Forhandlingsudvalgets medlemmer Hans Jørgen Østergaard (præst i Præstø-Skibinge)

Torben Møllenbach (præst i Allerslev-Jungshoved)

Eva Brinck Jensen (præst i Damsholte)

Søren Schiøler Linck (præst i Vordingborg)

Charlotte Grummesgaard Nielsen (chef i afdeling for Børnetilbud og skoler)

Henning Hellwing (skoleleder på Kalvehave skole) Ifølge den oprindelige plan skulle den nye aftale træde i kraft allerede efter sommerferien i 2021, men kommunalbestyrelsen mente, at det er med alt for kort varsel, hvorfor man har besluttet at aftalen først træder i kraft efter sommerferien 2022.

Det betyder, at de planlagte konfirmationer i 7. klasse for både indeværende år og næste år gennemføres som hidtil.

Skoleåret 2022-2023 bliver derimod konfirmationsfrit, og eleverne i 7. klasse dette skoleår starter først konfirmationsforberedelse året efter, når de går i 8. klasse.

Sognepræst Søren Schiøler Linck fra Vordingborg Kirke er tillidsrepræsentant for præsterne i sognet, og han er glad over at der endelig er en godkendt aftale på plads.

Han har siddet med i forhandlingsudvalget og dermed været med til at forhandle aftalen på plads, men han glæder sig over, at politikerne besluttede at udskyde opstarten med et år.

- Det var en fin tilføjelse. Det er februar måned nu, så det giver god mening af hensyn til de allerede planlagte fester og bookede lokaler. Det ville være lige lovlig hurtigt, siger han til Sydsjællands Tidende.

Han glæder sig også over, at konfirmationsforberedelsen flyttes til et senere klassetrin.

- Det tror jeg bliver en positiv fordel. De vil have et større refleksionsniveau, mener han.

Aftalen om konfirmationsforberedelse Som udgangspunkt er konfirmationsforberedelserne ens i alle skoledistrikter, og de placeres på 8. klassetrin.

Som udgangspunkt placeres de i morgentimer, med mindre andet aftales mellem skole og præst.

Der bliver én årlig temadag, som placeres på den sidste dag før Palmesøndag.

Den nye aftale træder i kraft ved begyndelsen af skoleåret 2022-23.

Konfirmationsforberedelsen fortsætter som hidtil i 7. klasse frem til udgangen af maj 2022.

Skoleåret 2022-23 er konfirmationsfrit, med undtagelse af konfirmationer på Møn samt for Steinerskolen, da konfirmationsforberedelsen allerede her foregår i 8. klasse.

Aftalen evalueres i 2025. Positiv dialog Inden man sidste år nedsatte forhandlingsudvalget, der skulle komme med et forslag til en ny struktur for konfirmationerne i Vordingborg kommune, var dialogen mellem præster og kommune tilspidset og med Søren Schiølers ord "kørt helt af sporet".

- Men fra det øjeblik vi satte os ned omkring bordet og talte om tingene, havde vi virkelig en positiv dialog, siger han og fremhæver i den forbindelse især kommunens to repræsentanter i udvalget.

- De hørte på os, og vi lyttede til dem, siger han og oplevede at alle medlemmer i udvalget fra start havde en fælles interesse i at nå de unge mennesker.

Minikonfirmander og info Den nye aftale om senere konfirmationer ændrer ifølge Søren Schiøler ikke på, hvornår kirkerne har minikonfirmander.

- Minikonfirmander har sin egen særlige ordning. De er ikke skrevet ind i skoleloven, så det er noget præsterne selv tager initiativ til, siger han og forklarer, at det fortsat vil være på 3. klassetrin, man bliver tilbudt at være minikonfirmand.

Den endelige godkendelse af aftalen om fremtidens konfirmationer er som sagt nu på plads og kirkerne er i fuld gang med at opdatere hjemmesider med mere for at informere om aftalen, og hvilken betydning, den har for dem kommende konfirmander og deres forældre.