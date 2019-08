Ann Busch fra Alternativet ser frem til at få afrikansk besøg. Her ses hun foran sit værtshus i Vordingborg med sin nye hund, Batmand, i favnen. Foto: J.C. Borre Larsen

Afrikanske politikere skal høre om demokrati

Vordingborg - 20. august 2019 kl. 04:55 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke kun København, der tirsdag 3. september har internationalt statsbesøg. Også Vordingborg kan bryste sig af fornemt besøg fra udlandet. Mens den amerikanske præsident, Donald Trump, besøger hovedstaden, tropper en delegation af politikere fra Burkina Faso op på Vordingborg Rådhus. Her skal i alt 14 mænd og en kvinde hører mere om det danske demokrati.

- Jeg synes, at det er en ære, at de har valgt at tage til Vordingborg, også selvom de kommer fra et land, som stort set ingen kender, siger Ann Busch, der siddder i kommunalbestyrelsen for Alternativet.

Ann Busch er tovholder for besøget, der begynder om formiddagen med en seance i rådhussalen. Her vil borgmester Mikael Smed (S), Venstres spidskandidat, Karina Fromberg, og Ann Busch holde et indlæg om demokrati, hvorefter afrikanernes stiller spørgsmål. For det gør de, fortæller Ann Busch.

- De er meget nysgerrige og videbegærlige, siger hun.

Det er anden gang, at Ann Busch er med til at arrangere et statsbesøg fra Burkina Faso i Vordingborg. Sidste år i maj tog hun imod ligeledes imod 15 politikere fra det lille vestafrikanske land.

- Det var én af de sjoveste dage, som jeg har været med til. Afrikanerne er gode til at vise begejstring og følelser, griner Ann Busch.

Sidste år bestod delegationen fra Burkinas Faso af voksne politikere, som kom til Vordingborg og Danmark. Denne gang er det ifølge Ann Busch »unge politikere«.

- De er 35 plus, og så er man jo ung i Afrika. Afrikanere vægter højt, at man er gammel og vis. Man ryger lidt tilbage til 1950'erne, når man snakker med dem, fordi de holder på hieraki og former, siger hun.

Efter oplæg og spørgsmål i rådhussalen skal afrikanerne have en rundvisning på rådhuset, inden turen går videre til Professionsskolen Absalon. Her holder Debbie Justesen fra skolebestyrelsen et indlæg. Det samme gør 14-årige Michael Wittrock fra Vordingborg Ungdomsråd.

Ud over Vordingborg besøger Burkina Faso-folkene København og Christiansborg. Arrangør for hele besøget er DIPD, der står for Danish Institute for Parties and Democracy. Her arbejder man blandt andet på at udvikle demokratiet i udviklingslande.