Aflyst festuge: - Vi vidste hvor det bar hen

Vordingborg - 08. april 2020 kl. 09:58 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De håbede til det sidste, arrangørgruppen. At en eller anden mirakelkur ville feje coronavirussen af banen, så Vordingborg Festuge bare kunne banke derudaf til sommer. Sådan som festugen har gjort hver eneste juli i uge 28 siden 1980. De var endda meget tæt på at offentliggøre musikprogrammet, men i sidste ende tog statsminister Mette Frederiksen beslutningen mandag aften på et pressemøde.

Forbuddet mod større forsamlinger fastholdes til og med august, og dermed bliver der ingen Vordingborg Festuge 2020.

- Det er ærgerligt, noget skidt, men vi vidste godt, hvor det bar henad, siger Kim Ingemann Erichsen, talsmand for Vordingborg Festuge.

Kun en model i spil Inden mandagens definitive afklaring havde folkene bag festugen holdt masser af møder.

- Vi har holdt møder om ting, vi ikke vidste blev til noget, bemærker Kim Ingemann Erichsen.

Det var dog aldrig på tale at afholde en festuge i mini-format for at leve op til eventuelle restriktioner fra myndighedernes side.

- Festugen skal have den størrrelse, den har. Der skal en vis mængde mennesker til for at betale for musikken. Vi vil ikke satse på noget, som vi kunne knække nakken på, siger Kim Ingemann Erichsen.

Flere taber penge Aflysningen er ikke omkostningsfri for festugen.

- Vi kommer til at tabe penge for en masse småting lagt sammen, men vi har et sundt fundament, så der skal meget til at sparke os omkuld, siger Kim Ingemann Erichsen med henvisning til støtteforeningen, der står bag Vordingborg Festuge.

Talsmanden er langt mere bekymret for handelslivet og de mange idræts- og kulturforeninger, som får del af festugens overskud, fordi Vordingborg Festuge som momsfri forening ikke må lægge penge til side.

Sidste år uddelte festugen godt 100.000 kroner til ansøgerne.

- Det er enormt trist, siger Kim Ingemann Erichsen.

Han satser til gengæld på, at Vordingborg Festuge er tilbage for fuld udblæsning til næste år.

Hvem der skulle have spillet til dette års festuge, ønsker Kim Ingemann Erichsen ikke at oplyse, men han håber, at programmet kan overføres til 2021.

- Det vil være fint, hvis vi bare kan trykke på pause og så køre videre til næste år. Vi synes selv, at vi har lagt et godt program.

