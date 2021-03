Jesper Adler, kasserer i Vordingborg badmintonklub, er bekymret over den lange periode, hvor spillerne ikke kan få lov at spille. Han frygter at mange unge helt vil opgive sporten. Arkivfoto: Mille Holst

Aflyser de resterende kampe i sæsonen

og starter i samme række næste år

Vordingborg - 04. marts 2021 kl. 12:45 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Den lange nedlukning af landet har nu fået Badminton Sjælland til at aflyse resten af sæsonens turneringskampe. Den lange nedlukning vækker bekymring i Vordingborg Badmintonklub.

Coronaen får nu konsekvenser for dette års badmintonsæson.

Badminton Sjælland har netop meldt ud, at man ikke længere har tid nok til at få færdigspillet årets holdturneringer, hvorfor man helt indstiller turneringerne for Sjællandsserien, Serie 1, Serie 2 og Serie 3.

Det betyder samtidig, at der hverken bliver oprykninger eller nedrykninger og at man til næste års sæsonstart starter i samme række som i indeværende sæson.

I Vordingborg badmintonklub ærgrer det kasserer Jesper Adler, at man ikke kan spille turneringen færdig, omvendt kan klubben godt leve med at blive, hvor de er. Førsteholdet ligger på en fjerdeplads i Danmarksserien, og de øverste fire hold skulle have spillet om oprykning. Andetholdet ligger i Serie 1, og her er holdene meget tætte.

- Om vi rykker op eller ned er ikke det, der betyder noget i år. På den måde er det ikke en katastrofe, at sæsonen aflyses, siger han til Sydsjællands Tidende.

Frygter mandefald Den langvarige nedlukning bekymrer ham dog på et helt andet plan.

- Vi har fået en masse unge spillere, der har været i gang med at spille sig ind på holdene og som har gjort det godt, men nu har vi ikke spillet meget længe, i 2,5 måned faktisk, og det bekymrer mig.

- Når ikke man har de ugentlige træninger og mærker sammenholdet og har de gode oplevelser ved at spille turneringer, som er det, der gør, at man bliver i sporten; det frygter jeg for, siger Jesper Adler og er altså bange for at den manglende træning får mange til helt at falde fra.

- Her i provinsen skal vi gøre alt for at holde på spillerne; vi er meget sårbare, mener han og er derfor særligt ked af, at der ikke er udsigter til at badmintonspillerne kan tage kampene op igen foreløbig.