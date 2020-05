Jobcenteret i Vordingborg Kommune er af en del borgere blevet skældt ud for at være mere et kontrolcenter, der sender syge borgere i aktivering. Som ny jobcenterchef skal Lotte Svilling fremover styrer butikken. Pressefoto

Afløseren fundet for fyret jobcenterchef

Lotte Svilling har udover at have ansvar for dagpengeindsatsen, kontanthjælpsområdet og integrationsområdet haft ansvar for flere store projekter.