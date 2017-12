Afgørelse om Antonihøjen udsat til de nye politikere

Som Sjællandske beskrev tirsdag har Cowi og Sadolin og Albæk lavet en rapport, som anslår, at byggeplanerne for højen ved indgangen til Præstø ikke kan gennemføres, fordi ingen investorer vil binde an med de bindinger, der ligger i planen. Rapporten konkluderede også, at potentielle investorer mente, at »den forventede salgspris for boliger ikke vil kunne dække omkostninger til byggeri, byggemodning, finansiering etc., hvis investor også pålægges at stå for den overordnede byggemodning. Analysen viser, at investorerne vil risikere et tab på op imod 10 mio. kr.«