Afgående formand skuffet over kommunen

Mogens Larsen ser fortrøstningsfuldt på fremtiden, men er skuffet over den behandling, som Bycentrum har fået af politikerne i kommunen. Foto: Mille Holst

Vordingborg - 13. august 2020 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skulle have været så godt, da Bycentrum i Vordingborg blev dannet på baggrund af samtaler i 2014 mellem den daværende handelsstandsforening og forvaltning og politikere.

Nu skulle niveauet hæves, en city manager skulle ansættes, og flere medlemmer skulle ind i folden.

Sådan gik det ikke, og da Økonomiudvalget afviste at betale 450.000 til citymanageren, var det en stor nedtur for foreningen og formanden.

I aftes gik Mogens Larsen fra Bog & Idé af som formand på den forsinkede generalforsamling, og det var uden dramatik. En ny bestyrelse blev valgt, og af de ni medlemmer er hele seks nye.

Konstituering

Den nye bestyrelse stak kort hovederne sammen efter generalforsamlingen, og her aftalte de at holde et konstituerende møde så snart som muligt.

- En af de nyvalgte Charlotte Stage, fik til opgave at samle mailadresserne og indkalde til et møde så snart, det kan lade sig gøre, fortæller Søren Rasmussen (VVSøren).

Han er en af dem, som tager en tørn mere.

På det første møde efter generalforsamlingen skal bestyrelsen vælge en formand.

Kampvalg

Selvom idéen med Bycentrum synes vingeskudt, var der alligevel en del, der havde mod på at gå ind i bestyrelsesarbejdet.

- Der var kampvalg, og det er lang tid siden, at vi har haft det, siger Mogens Larsen.

- Helle fra Farmorhuset stillede op, og det gjorde også Gerda Krogh fra Den Grønne Skobutik. De fik ikke nok stemmer, men blev begge suppleanter.

Det ser Mogens Larsen som et godt tegn.

- Bare det at der var så mange betyder, at der er håb for fremtiden, siger han.

Som i Ludo

Han glæder sig over, at der var en general god stemning på mødet. Der var dog et par stykker, der mente, at der ikke sker nok i den vestlige ende af byen. Hertil siger Søren Rasmussen:

- Det er den svære ende, for butikkerne klumper sig sammen i den østlige ende. Men de fik nu også at vide, at de gerne selv må tage initiativer.

For Mogens Larsen er det en lettelse at gå af som formand. Han har været med siden samtalerne om Bycentrum begyndte at tage form i 2014.

- Kommunen ønskede en handelsforening, der var mere kommerciel, men da det hele så skulle realiseres, ville de kun af med halvdelen af pengene, så vi har kørt for halv kraft fra starten. Nu hvor pengene til Sacha (Keller) er væk, er vi slået hjem lige som i Ludo. Vi er rangeret ud på et sidespor, siger Mogens Larsen.

Bycentrum står i dag i nogenlunde den samme situation som i Præstø og Stege. Næsten alt bliver betalt af handelslivet selv.

- Det er nu op til den ny bestyrelse at beslutte, om den vil ansætte en ny city manager for foreningens egne penge, for kommunen har meldt fra, siger en skuffet afgående formand.

Mogens Larsen er fra tirsdag aftens generalforsamling helt ude af bestyrelsesarbejdet.

- Den gamle formand skal ikke side i bestyrelsen og komme med gode råd, mener han. Mogens Larsen er blevet 62 år, og han vil gerne koncentrere sig om sin boghandel.

- Det er også godt for mit helbred, siger han.