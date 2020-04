Henrik Nielsen (tv) og Henrik Sørensen fra FDF Ørslev-Vordingborg ryster begge på hovedet over, at folk smider skrald hos spejderne. Foto: J.C. Borre Larsen

Affald dumpet hos spejdere

Der ventede de to spejderledere Henrik Sørensen og Henrik Nielsen fra FDF Ørslev-Vordingborg en grim overraskelse, da de sent søndag aften kørte ind på gårdspladsen til spejderhytten på Ugledigevej i Ørslev. Her havde en eller flere personer efterladt 18 store affaldssække med blandt andet madaffald.