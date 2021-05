Grethe Nielsen fra Dansk Fitness Stege skal til at pille adgang forbudt båndene væk fra maskinerne på Elmevej. Men genåbningen af fitness centrene kunne godt være sket mere elegant, mener både hun og kollegaen Jan Joensen fra Fitness Møn. Foto: Lene C. Egeberg

Af de mange dumme ting, politikerne har gjort, er det her nok det dummeste

Ejerne af to af fitness centrene i Stege var tirsdag morgen tidligt ude på Facebook med glade beskeder om, at nu kan de endelig åbne for indendørs træning igen. Det skete i kølvandet på nattens forhandlinger om næste fase af genåbningen - men da nyheden nogle timer senere havde bundfældet sig, var smilene hos Jan Joensen fra Fitness Møn og Grethe Nielsen fra Dansk Fitness Stege så stivnet lidt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her