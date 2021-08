Se billedserie Fireårige Alfred Milan Bank, syvårige Adam Milan Bank og farmor Dorte Knudsen var taget til Stege, fordi drengene gerne ville ind og se folkemødet. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Af børn og politikere skal man høre sandheden

Vordingborg - 21. august 2021 kl. 18:23 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Fællessang, racercykelnetværk, grøn omstilling og turisme. Erhvervsudvikling, europæisk samarbejde, havnemiljøer og corona. Handicap, banker, religion og Anden Verdenskrig. Samt sanketur, arbejdsliv, høretab, kunst og Tyskland valg til september.

Det var bare noget af det, man i løbet af de første timer lørdag kunne opleve på Folkemøde Møn.

- Der sker meget, konstaterede Brit Skovgaard (S) og kiggede op og ned ad gaden. Hun var ved at gøre sig klar til at spille gadefodbold med socialt udsatte på Kirkepladsen, og det glædede hun sig til - ikke mindst fordi hun selv har været med til at få »Ombold« til kommunen. Om folkemødet konkluderede hun, at det er et godt arrangement.

- Der er meget at vælge mellem. Jeg har slet ikke overblik, lød det fra Brit Skovgaard, der havde nået at dele morgenmad ud og stå i ølvogn, inden hun skulle spille fodbold, deltage i en debat om bosætning og så - forhåbentlig - selv få tid til at gå lidt rundt og snuse.

Ikke langt derfra stod Daniel Irvold (K) klar til at snakke med de forbipasserende ved De Konservatives grønne pavillon. Han var også til folkemøde fredag og var begejstret for det liv, de unge gav.

- Det er fantastisk med sådan et arrangement. Især ungefolkemødet fredag, hvor der var flere tusinde unge mennesker i byen. De var velforberedte, engagerede og stillede spørgsmål med stor bredde. I dag føles her mere tomt, lød det fra Daniel Irvold.

En af dem, der måske snart skal til ungefolkemøde, er 11-årige Isak Sten Sammy fra Nykøbing F. Han var lørdag for første gang til folkemøde og deltog i AffaldPlus' konkurrence om at klæde skelettet Kim på.

- Jeg er til folkemøde, fordi jeg gerne vil se, hvad det er. Jeg har aldrig set det før. Det er sjovt, sagde Isak Sten Sammy.

I den anden ende af gaden kom syvårige Adam Milan Bank gående med sin lillebror Alfred Milan Bank på fire år og farmor Dorte Knudsen.

- Jeg er mønbo. Det er slet ikke med vilje, at vi er her, men så skulle jeg passe mine børnebørn, og de ville gerne en tur herind, forklarer Dorte Knudsen, mens Adam Milan Bank på spørgsmålet om, hvad han synes om folkemødet, svarer kort og klart:

- Det er fedt.

Det skyldes ikke mindst, at drengene på havnen møde både politi, beredskab, ambulancereddere og civilforsvar. De fik lov til at prøve det meste - inklusiv at holde våben. En præmie kunne Alfred Milan Bank også fremvise. Det var en bog fra Socialdemokratiet. Den er måske ikke helt skrevet til en syvårig målgruppe. Ikke desto mindre er det Alfred Milan Banks ambition at forsøge at læse den.