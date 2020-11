Advokatregning for tabt miljøsag endt i retten

Sagen om regningen, som Rasmussen nægter at betale, er en anden udløber af miljøsagen. Klintbøl vil have 11.650 kr. plus renter og inkassogebyr i alt 13,450 kr. Derfor mødtes de to kombattanter i Retten i Nykøbing Falster mandag.

Jørn Rasmussen fremstillede det i retten, som at han havde ønsket at køre en helt anden sag dengang i maj end Klintbøl, som dengang startede med at sige, at han søgte frifindelse for sin klient, men subsidiært bøden på 5.000 kr. nedsat til det halve. Advokaten havde holdt sig til kommunens tømningsregulativ i forsøget på at retfærdiggøre, hvorfor Jørn Rasmussen i så mange år havde nægtet at få sin trixtank tømt, men det var efter Rasmussens mening helt forkert.