Det er et trist syn på hjørnet af Adelgade og Jomfrustræde. Men inden årets udgang skulle der gerne stå et splinternyt advokatkontor i mursten. Foto: Lars Christensen

Advokat rykker når kommunen giver svar

Vordingborg - 12. februar 2020 kl. 18:00 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Advokat Charlotte Engelbrecht Nielsen fra Advokatfirmaet Engelbrecht i Præstø vil bygge nyt kontor og lejligheder på den tomme grund på hjørnet af Adelgade og Jomfrustræde i Præstø. Men ukrudtet bag det opstillede hegn stritter stadig op af jorden.

- Vi har siden efteråret haft en korrespondance med kommunen om at få lov til at bygge i to et halvt plan, og nu venter vi på svar. Vi har tegningerne klar, fortæller Charlotte Engelbrecht.

Vælger mursten Det er planen, at den nye bygning bliver på 350 kvadratmeter i en hestesko-form. Der skal være kontor i stueplan og på førstesalen ud mod Adelgade og to lejligheder i selve Jomfrustræde.

Den tomme grund rummede tidligere et bevaringsværdigt, men ubeboeligt hus, som siden blev revet ned.

Flere i Præstø har en holdning til Jomfrustræde-hjørnet. Derfor er det Charlotte Engelbrechts hensigt at den nye bygning skal have et ældre udseende.

- Den vil blive opført i mursten og med flisearealer. Jeg har dog ingen ide om tagfarven, siger hun.

Mere kontorplads Årsagen til, at Charlotte Engelbrecht har købt grunden, er, at advokatkontoret har brug for mere plads til de seks-syv medarbejdere, som arbejder i Præstø.

Fra kommunens side oplyser man i afdelingen for Byg, Land og Miljø, at man har modtaget Charlotte Engelbrechts forespørgsel, men endnu ikke svaret.