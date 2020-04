Advokat giver Røde Kors gratis husleje

Normalt må Røde Kors i Vordingborg hoste op med 35.000 kroner i husleje om måneden for tøjbutikken i Algade 51, men da organisationen modtog opkrævningen for april, lød beløbet på nul kroner!

- Det er vi meget glade for, siger Røde Kors' formand i Vordingborg, Allan Huglstad og tilføjer:

Røde Kors har i alt fire forretninger i Vordingborg, som giver indtægter. Ud over tøjbutikken er der tale om møbelforretning, café og Røde Kors Huset med integrationscafé. Men da samtlige forretninger for tiden er lukket, får Røde Kors ingen penge i kassen.

Røde Kors Vordingborg havde sidste år et overskud på 700.000 kroner, som skal afleveres til landskontoret i København. Men her får man lov til at beholde cirka 300.000 kroner.