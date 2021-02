Se billedserie Det kan være særdeles svært at komme fri af kviksand, så man skal holdes sig væk fra klimasøen.

Advarsel om kviksand ved ny klimasø

Vordingborg - 03. februar 2021 kl. 09:32 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det kan være fristende at gå en tur i det område, der er opstået omkring den nye såkaldte klimasø ved Præstø, men det skal man holde sig fra, for det er nemlig langt fra sikkert at færdes i området.

Vordingborg Kommune har opsat skilte rundt om søen, hvor man advarer om kviksand. Det sker, efter en hund fik forvildet sig ind på området og sank ned i den bløde jord.

Det er området op af den gamle jernbaneskråning og længst væk fra Mønvej, der er problemer med. Her har kommunen under arbejdet med den nye klimasø lagt en masse sand og grus ud oven på lerjorden, og det har ført til en meget blød og »levende« jord.

- Området har ikke sat sig endnu, og når det regner, så kan vandet ikke finde væk igen, forklarer Jimmi Spur Olsen, vandløbsmedarbejder i Vordingborg Kommune.

Han har stået i spidsen for projektet med klimasøen, der skal parkere vand fra Tubæk Å, så man undgår oversvømmelser i Præstø.

Klimasøen blev anlagt i efteråret, og der har været en hel del lokal interesse for projektet. Derfor har enkelte også gået ture i området ved søen.

- Men der er ikke offentlig adgang til området, understreger Jimmi Spur Olsen.

- Man må slet ikke lufte hund derude. Vil man nyde området, så skal man gøre det ude fra vejen, forklarer han.

- Arealet er også sået til med vilde blomster, der skal have lov til at komme op, så alene af den grund skal man ikke gå rundt derude, tilføjer han.

I Facebook-gruppen Præstø har flere bekymrede borgere efterlyst indhegning, så både dyr og mennesker ikke ved en fejl synker ned i kviksandet og sidder fast.

Hos Vordingborg Kommune har man dog ingen planer om at sætte hegn op i området.

- Nu har vi sat afspærring og skilte op. Mere kan vi ikke gøre lige nu, forklarer Jimmi Spur Olsen.

- Det er ikke problemer med skrænten langs Mønvej, så man skal ikke være bange for at synke i, bare fordi man træder lidt ved siden af, understreger han.

Hos Vordingborg Kommune regner man med, at kviksandet kun er et midlertidigt problem.

- Vi har en stærk formodning om, at det sætter sig i løbet af sommeren, når først der kommer vegetation op. Hvis ikke det hjælper på det, så må vi ind og se, om vi skal gøre noget mere for at få løst det, forklarer han.

- Det er jo også meningen, at der skal sættes kreaturer ud på længere sigt, men lige nu og her skal det bare have lov at falde til ro, tilføjer han.