Advarsel: Ældre på plejecenter skal passe på vandet

Målinger afslører, at der er et forhøjet antal af coliforme bakterier i vandet i området omkring ældrecentret, som overskrider miljøstyrelsens grænseværdier.

Den dårlige vandkvalitet er sundhedsfarligt for svagelige borgere. Det vurderer Vordingborg Kommune og Styrelsen for patientsikkerhed.

Derfor opfordres beboerne på plejecentret til at koge vandet eller drikke flaskevand.

- Der er ingen, der er blevet syge, understreger ingeniør Hanne Jørgensen fra kommunens afdeling for Byg, Land og Miljø.

- Her så vi, at der var en overskridelse af grænseværdien og kogegrænseværdien, siger Hanne Jørgensen.

- Vi ville ikke piske en stemning op. Kunsten er at få folk til at reagere på det, når vi melder noget ud, siger Hanne Jørgensen.

Vandet til plejecentret kommer fra Mern Vandværk. Her har man på egen hjemmeside og på en lokal facebookside oplyst til borgerne i Mern, at der er bakterier i drikkevandet.

Han oplyser, at vandværket har taget 10 vandprøver rundt omkring i området for at få indkredset bakterierne.