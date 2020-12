Ad de RØDE LØBERE: >> Kulturruten

< Ved Skovvej står ”Skov” og vi ledes ind gennem den nu fredede Kirkeskov.

@SN-Billedtekst:Nogen har lavet et ”tag” - grafitti - på skulpturen, men det tager kunstnerne roligt. - Man kan sige, at det er en slags dialog med den font (skrifttype, red.) vi har brugt, mener Christian Hillesø, der påpeger at det ikke er en opfordring, men at de er klar over, at udendørs værker er udsatte. Foto: Michael Thønnings