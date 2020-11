Ad de RØDE LØBERE: >> Algaden

Vi begynder ved det gamle bykontor, der også er Vordingborgs ældste hus. Her fik elever fra billedskolen og Mia Sloth Møller lov at male et gavlmaleri, der skulle knytte de unge mere til byen. Meget af arbejdet med løberne foregik i bykontoret, hvor fokus netop var på at inddrage alle lokale i udformningen af byens rum. Løberen går langs Algade fra stationsbyningen, men her er projektet ikke helt færdigt. Det er i øvrigt primært et sted for unge. Foto: Michael Thønnings