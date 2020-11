Se billedserie Free the Soil kæmper hårdt for at stoppe Yara, der er efter demonstranternes mening står i vejen for udbredelsen af bæredygtige løsninger. Foto: J.C. Borre Larsen

Ærten, tomaten og guleroden blev anholdt

Vordingborg - 27. november 2020 kl. 19:00 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Aktivistgruppen Free the Soil demonstrerede fredag eftermiddag endnu en gang mod den internationale gødningsvirksomhed Yara, der har terminal på erhvervshavnen i Vordingborg.

Fra havnens side havde man givet Free the Soil lov til at demonstrere på den tomme grusplads ved indgangen til havnen. Men den plan blev ændret, da de omkring 30 klima-aktivister bad politiet om lov til at gå op til den lukkede hovedport, hvor Yara ligger på den anden side.

Politiet kontaktede Yara, der sagde ja. Derfor gav indsatsleder Kristian Ladegaard demonstranterne lov til at gå videre. Men da flokken nåede hovedporten stak fem personer pludselig af. De var alle iklædt grøntsags-kostumer, der lignede tomater, gulerødder og ærtebælge.

Pacificeret på jorden »Grøntsagerne« løb ind på den anden side af hegnet, som det nye firma på havnen, maskinudlejeren Renta, har opstillet. Derfra kunne den farverige kvintet trænge bagom hovedporten. Det lykkedes for to af dem, inden to betjente kom ilende bagfra og fik dem nedlagt. De tre andre blev også lagt ned på jorden.

- Hvis det sker en gang til, så opløser vi demonstrationen, sagde en vred Kristian Ladegaard til demonstranterne.

De fem ulydige demonstranter blev anholdt og kørt til stationen. Allan Brix fra Renta oplyser, at han ikke politianmelder aktivisterne for at trænge ind på hans private grund.

- Jeg har ikke noget imod, at de demonstrerer, men de skal opføre sig ordentligt, sagde han.

Efter urolighederne vandrede hele flokken eskorteret af politiet tilbage mod Brovejen, hvor demonstrationen fortsatte på gruspladsen.

Kunstgødning sviner Det er anden gang inden for kort tid, at Free the Soil demonstrerer mod Yara. Forrige gang endte også med anholdelser. Hovedbudskabet er, at kunstgødning er en bombe under klimaet, ikke mindst fordi produktion af kunstgødning kræver store mængder af fossil-energi. Derudover udpiner kunstgødning jorden i det industrielle landbrug.

Fra Yaras side har direktør Torben Skyum Jensen fra hovedkontoret i Fredericia aldrig haft den store lyst til at svare på kritikken fra Free the Soil.

- Det er legitimt at mene, at konventionel fødevareproduktion er dårlig. Det kan man forfægte på mange måder, har en fåmælt Torben Skyum Jensen tidligere udtalt til Sjællandske.

Demonstrationen bød også på livemusik.

