Jesper Adler, spidskandidat og borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti, havde gerne set, at partierne var blevet i valgforbundet.Privatfoto Foto: Jesper Adler

Ærgrelse og frustration over forlist valgforbund

Vordingborg - 14. september 2021 kl. 18:26 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det borgerlige valgforbund er gået i opløsning. Det står klart, efter både Dansk Folkeparti og Fælleslisten tirsdag besluttede at forlade valgforbundet i protest.

Begge partier var ellers klar til at pege på konservative Jesper Adler som borgmester efter det kommende valg, men det kommer ikke længere til at ske.

Liberal Alliances eneste lokale kandidat har desuden trukket sig, så partiet stiller ikke op til det kommende valg. Dermed er også den fjerde og sidste part i den borgerlige firkløver ude af valgforbundet, og de konservative står alene tilbage med deres borgmesterambition.

Det er godkendelsen af rådhusbyggeriet i sidste uge, der nu har skabt splid mellem de borgerlige partier.

- Det er ekstremt beklageligt, at vi må gøre det her, men vi ser ingen anden vej, forklarer Helle Jørgensen, formand for Dansk Folkeparti i Vordingborg.

- Vi har desværre kunnet konstatere, at udviklingen hos Det Konservative Folkeparti går i en sådan retning, at vi ikke længere ser os i stand til at fortsætte samarbejdet i valgforbundet, oplyser hun.

Hun lægger ikke skjul på, at partiet har mistet tilliden til de konservative, efter skiftende udmeldinger om det meget omdiskuterede rådhusbyggeri, der nu bliver 21 millioner kroner dyrere.

- De har selv meldt ud, at pengene skal findes, uden at de går ud over børn, skoler og seniorer. Men hvor skal man så finde de penge. Det bliver de syge, de handicappede og kontanthjælpsmodtagerne. Områder, hvor der allerede er sparet ind til benet, og hvor man nu skal til at skære i benet. Det vil vi ikke være med til, fastslår Helle Jørgensen og tilføjer, at det er urealistisk at kunne finde pengene på budgettet uden at ramme borgerne.

- Vi, der er tilbage i partiet, har været modstandere af rådhusbyggeriet fra start af. Når der så yderligere skal spares for at få det til at hænge sammen, så kan vi slet ikke se os selv i det. Det er blevet for stor en kamel at sluge, og så må vi stå stærkere selv, understreger hun.

Vil ikke pege på borgmester

Også hos Fælleslisten, med Charlotte Bagge Hansen og Torben Folke Månsson i spidsen, har man taget konsekvensen af de konservatives rådhusgodkendelse.

- De konservative har ændret holdning på vigtige områder, og derfor har vi valgt at træde ud af valgforbundet. Vi er et nyt parti, og derfor er det vigtigt, at vi har vores integritet og er helt skarpe på vores profil. Vores troværdighed ville ikke kunne bibeholdes, hvis vi blev i valgforbundet, forklarer Charlotte Bagge Hansen.

- Det indebærer også, at vi vælger ikke at pege på en bestemt borgmesterkandidat. Vi afventer valgresultatet, forklarer Charlotte Bagge Hansen og afviser samtidig, at det gør det sværere for vælgerne at vide, hvilken vej partiet vil gå.

- Der er i øjeblikket sat navn på tre personer, der gerne vil være borgmester, men det er ikke nødvendigvis en af de tre, der bliver valgt. Vælgerne kan være sikre på en ting, og det er, at vi går der hen, hvor vi kan få mest muligt igennem af de sager, som vi synes er vigtige, siger hun.

- Som helt ny spiller i kommunalpolitik synes vi, det er vigtigt at have en skarp profil, som vi står fast på, så vælgerne klart ved, at en stemme på os ikke er en stemme på for eksempel et nyt rådhus eller ferieby i Hjelm Bugt.

Borgmesterkandidat ærgrer sig over forlis

Jesper Adler, de konservatives borgmesterkandidat, ærgrer sig over, at det borgerlige valgforbund nu er fortid.

- Jeg synes, at vi havde skabt en god koalition. Men rådhusbyggeriet er åbenbart for stor en ting at være uenig om, fortæller han.

Han understreger, at de konservative aldrig i bund og grund har været imod rådhusbyggeriet.

- Det er rigtigt, at vi tilbage i august meldte ud, at man burde stoppe op og genoverveje byggeriet. Vi udbad os en tænkepause, og det mener vi også stadig er det rette, men det har desværre vist sig, at vi ikke kan få den tænkepause. Der er brug for en løsning for at sikre medarbejderne ordentlige arbejdsforhold, ellers får vi påbud fra arbejdstilsynet, forklarer Jesper Adler.

Pistol for panden

- Det er aldrig rart at skulle tage beslutninger med en pistol for panden, men vi er nødt til at få gjort noget ved medarbejdernes arbejdsforhold nu, tilføjer han.

- Jeg tror også på, at ordentlige arbejdsforhold for medarbejderne er med til at tiltrække gode medarbejdere til kommunen, tilføjer han og nævner også, at energiklassen på det nye byggeri kontra et renoveret rådhus også har spillet en vigtig rolle i opbakningen til byggeriet.

- Desuden har vi fået lovning fra hovedentreprenøren på, at de her 21 millioner er det eneste, der kommer. Vi har fået hovedentreprenørens ord på, at der ikke vil være flere budgetoverskridelser. Det må vi stole på, tilføjer han.

Jesper Adler understreger, at han stadig har et fint forhold til de andre partier, selvom de nu har droppet valgforbundet, og at partierne sagtens vil kunne samarbejde, hvis de bliver valgt ind.

- Jeg ærgrer mig, fordi jeg synes, at vi stod stærkere sammen, men det er fint, at de har besluttet at droppe valgforbundet. Hvert parti må gøre, hvad det selv synes er bedst. Havde de bare kunne synke spyttet en ekstra gang, så tror jeg, at vi godt kunne have talt os til rette, forklarer han.

Tror stadig på sejr

Med sammenbruddet af valgforbundet står Jesper Adler noget svagere i sin ambition om at blive borgmester, men han er ikke parat til at opgive drømmen.

- Jeg har spillet mange badmintonkampe i mit liv. Også mange kampe, hvor det så håbløst ud, men hvor jeg alligevel endte med at vinde, fortæller han.

- Jeg skal nok få vist vælgerne og de andre partier, at jeg er et værdigt alternativ til den borgmester, der er der i dag. Man ved aldrig, hvad der sker på valgnatten, understreger han.