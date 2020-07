Ældre skal betale for kørsel de ikke får

- Flere ældre synes, at nu det kan være nok, at de skal betale for noget, de ikke får. Seniorrådet er enig med de berørte ældre i, at opkrævningerne må standse nu, og at tilbagebetaling for april, maj, juni og juli måned må påbegyndes, lyder det i et åbent brev fra Seniorrådet til kommunalbestyrelsen.