Ældre på plejecentre er klar til at få prikket

Vordingborg - 21. december 2020 kl. 18:35

På de indre linjer i Vordingborg Kommune arbejder man på højtryk for at være klar til at få vaccineret de ældre på plejecentrene mod covid-19.

- Alle borgere på vores plejecentre er blevet spurgt, om de vil vaccineres, det er frivilligt, og så har vi meldt ind til Region Sjælland, hvor mange vacciner, der skal bruges på plejecentrene, siger borgmester Mikael Smed (S).

I forvaltningen hører de kommende vaccinationer under direktør Jan Christensens område. Han har blandt andet ansvaret for sundhed og ældrepleje.

- Vi sidder i møder hele tiden for at planlægge vacciner, bemanding og logistik. Der er en masse papirarbejde, siger Jan Christensen.

I første omgang får Danmark ikke vacciner nok til alle. Derfor prioriterer Sundhedsstyrelsen at vaccinere de ældre på plejehjemmene først. Ifølge Vordingborg Kommunes chef for Pleje og Omsorg, Susanne Johansen, har »stort set alle« ud af de godt 450 borgere, som bor på et af kommunens plejehjem, sagt ja tak til at få prikket.

Hvilket plejehjem i Vordingborg Kommune, der får de første vacciner, er endnu uvist.

- Jeg vil tro, at det bliver ud fra nogle objektive kriterier om for eksempel smittetryk. Hvis det eksempelvis er højt i den østlige del af kommunen eller den vestlige del, så vil man sætte ind der, siger Jan Christensen.

Direktøren har heller ikke bud på, hvornår de første beboere får prikket. Han forventer dog, at det kommer til at gå stærkt.

- Når vi skal til at vaccinere, bliver det med superkort varsel. Vær venlig at være klar om to en halv time. Jeg tror, at det er dét, som vi får at vide, siger Jan Christensen.

Efter de ældre er det personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen, som har tæt kontakt til de mest sårbare og som varetager kritiske funktioner, som får tilbudt vaccinationen. Derefter følger ældre, som bor hjemme, modtager hjemmepleje og som har øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med corona. Først til sidst kommer turen til den brede befolkning. Fra Region Sjællands side har man valgt at oprette vaccinationscentre i Holbæk, Roskilde, Slagelse og Nykøbing Falster.

Mikael Smed håber, at der med tiden også kommer et vaccinationscenter i Vordingborg Kommune.

- Der er masser af mennesker, som ikke har bil eller adgang til offentlig transport. Jeg håber, at efterhånden som flere får vaccinen, at der kan blive rykket rundt på vaccinationscentrene med respekt for bemanding og hvor mange doser af vaccinen, der er til rådighed, siger borgmesteren.