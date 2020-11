Langt de fleste ældre er ifølge en intern undersøgelse glade for den kommunale madordning. Foto: Mille Holst

Ældre kan lide maden - Mickey Mouse-undersøgelse mener kritiker

Som en konsekvens af kritikken af maden til de ældre på plejehjemmene har kommunen for nylig lavet en intern spørgeskemaundersøgelse for at finde ud af, hvordan sovsen og kartoflerne smager ude på centrene.

313 ud af 445 borgere fra kommunens 10 plejecentre har deltaget i undersøgelsen. Heraf har 110 svaret, at de generelt set er »meget tilfreds« med mad, drikke, mellemmåltider kaffe og frugt. En endnu større andel, 147 beboere, giver udtryk for, at de er »tilfreds« med kosten.