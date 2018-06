Send til din ven. X Artiklen: Ældre kan få hjælp til spildevandsrensning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældre kan få hjælp til spildevandsrensning

Vordingborg - 09. juni 2018 kl. 06:00 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er mange ejendomme i Vordingborg Kommune, der ikke er koblet på forsyningens kloaknet.

En stor del af dem befinder sig i oplandet til Præstø, og her giver kommunen snart ejerne besked på at forbedre rensningen af deres spildevand.

Påbuddet kan koste helt op til 100.000 kroner. En kendsgerning, der bekymrer Lis Jespersen fra miljøudvalget i Jungshoved lokalråd.

- Vi går selvfølgelig ind for, at spildevandet skal forbedres, men vi er bekymrede for de ældre, som ikke har råd, siger Lis Jespersen.

Men der er hjælp at hente. Ifølge Else-Marie Langballe Sørensen (SF), der er formand for klima- og miljøudvalget i Vordingborg Kommune, kommer ældre, der bor i huse uden kloakering, ikke til at stå på bar bund.

- Der vil være forskellige hjælpeordninger for eksempelvis ældre og førtidspensionister, siger Else-Marie Langballe Sørensen.

Hun peger på, at man fra kommunens side blandt andet vil tilbyde at fryse udgifterne inde, ligesom der vil være afdragsordninger. I særtilfælde kan der gives dispensation.

- Bor man i et hus, som står til at blive revet ned, får man ikke et påbud, siger Else-Marie Sørensen.