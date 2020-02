Det er Elly Sølvtofte, som står for koordineringen af besøgsvenner i Ældre Sagen Præstø.

Ældre Sagen efterlyser besøgsvenner

Der var højt humør og lækker mad på tallerknerne, da 45 frivillige ledere fra Ældre Sagen i Præstø torsdag aften mødtes på Café Mocca. Regningen, den betalte Ældre Sagens bestyrelse med et smil.

- Vi håber, at de bliver rystet sammen, siger Irene Mørch.

Ældre Sagen Præstø råder cirka over 60 frivillige.

- Der er mange, som aldrig har været væk for Jungshoved. De bliver der til den bitre ende, selvom familier og venner er faldet bort.

Som besøgsven skal man ifølge Irene Mørch have et godt humør og være indstillet på at lytte til den ensommes livshistorie, bladrer i fotoalbum, læse avisen højt og se fjernsyn og snakke om udsendelserne. Man må dog ikke rodes ind i noget økonomisk.